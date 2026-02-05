경기도, 지난해 의료급여 진료비 243억 절감…의료급여 사례관리 대상자 집중 관리로
경기도는 지난해 의료급여 사례관리 대상자를 집중 관리해 의료급여 진료비 243억원을 절감했다고 5일 밝혔다.
65세 의료급여 수급자 A씨는 과거 가족과의 단절 및 투병 생활로 인해 장기 입원과 과도한 약물 의존에 노출돼 있었다. 2024년 한 해 동안 병원에서 보낸 시간만 365일, 발생한 진료비는 3577만원이었다. 경기도는 A씨를 사례관리 대상자로 선정하고 의료급여관리사가 건강상담, 복약지도, 건강관리 프로그램 연계 등을 지원해 A씨의 입원 일수는 전년 대비 166일 감소하며 안정적인 일상 회복에 성공했다. 진료비 또한 2254만원으로 이전보다 약 37%(1323만원)줄어 의료급여 재원 확보에도 도움이 됐다.
경기도는 이처럼 지난해 외래 다빈도 사례관리 대상자 5220명을 대상으로 100명의 의료급여관리사가 건강상담, 복약지도, 건강관리 프로그램 연계 등을 지원하는 등 집중 관리했다.
이를 통해 2024년 868억원에서 지난해 625억원으로 사례관리 대상자들의 진료비는 줄어 총 243억원의 의료급여 재원을 아꼈다.
이런 절감 노력으로 경기도는 보건복지부 평가에서 의료급여 사업분야와 의료급여 재정관리 분야 우수기관에 선정됐다.
의료급여제도는 생활 유지 능력이 없거나 어려운 국민에게 진찰, 검사, 치료 등 의료서비스를 제공하는 제도다.
경기도의 의료급여 수급자는 약 28만8000명으로 전국 최대 규모(17.7%)다.
한경수 경기도 복지사업과장은 “의료수가 인상 및 보장성 강화로 최근 4년 평균 진료비가 10.5% 증가하는 상황”이라며 “수급권자의 건강권 보장과 재정 안정화를 위한 의료급여 사례관리의 중요성이 날로 커지고 있다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
