트럼프 “워시도 금리 내리고 싶어할 것” 취임 전부터 또 압박

입력:2026-02-05 08:23
수정:2026-02-05 08:30
트럼프 “이민 단속에 ‘부드러운 접근’도 필요”…미네소타주에서 연방 요원 700명 철수

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 3일(현지시간) 백악관에서 열린 행사에 참석한 모습. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장으로 지명된 케빈 워시 전 연준 이사에 대해 “그가 ‘나는 금리를 올리고 싶다’고 말했다면 그는 그 자리를 얻지 못했을 것”이라고 말했다. 워시의 취임 전부터 기준 금리 인하를 재차 압박하는 모양새다.

트럼프는 이날 NBC방송 인터뷰에서 이같이 밝히며 “그도 어쨌든 금리를 내리고 싶어 할 것”이라고 말했다.

케빈 워시 미국 연방준비제도 의장 후보자. 연합뉴스

트럼프는 또 “금리가 내려갈 것이라고 생각한다. 금리는 내려야 한다”고 강조했다. 그는 “우리는 금리가 지나치게 높다”며 “나는 돈을 다루는데 항상 능했고 우리나라로 돈이 들어오면서 우리는 다시 부유한 나라가 됐다. 부채는 있지만 성장도 있고 그 성장이 머지않아 부채를 아주 작아 보이게 만들 것”이라고 설명했다. 트럼프는 앞서 워시 지명 직후에도 “그는 분명히 금리 인하를 원한다”고 말한 바 있다.

워시는 상원 청문회를 거친 뒤 오는 5월 제롬 파월 현 의장에 뒤를 이어 연준을 이끌게 된다.

트럼프는 미네소타주 미니애폴리스에서 벌어진 총격 사망 사건 등 강경한 이민 단속과 관련해 “아마도 좀 더 부드러운 접근(softer touch)이 필요할 수 있다는 점을 깨달았다”면서도 “하지만 여전히 강경해야 한다”고 설했다.

이날 트럼프 행정부의 ‘국경 차르(최고책임자)’ 톰 호먼은 미네소타주에서 이민 단속 요원 700명을 철수시킨다고 밝혔다. 이에 따라 미네소타주의 연방 이민 단속 요원은 3000명에서 2300명으로 줄어들게 됐다.

백악관은 보도자료를 내고 미네소타주에서 그동안의 단속으로 살인 등 범죄 전력이 있는 불법 이민자 4000명을 체포했다고 주장했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “미니애폴리스에서 요원을 철수하기로 한 것은 이런 성과와 미네소타주의 전례 없는 협력에 따른 것”이라고 설명했다. 하지만 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 전체 명단이 공개되지 않았다고 지적하며 “범죄 전력이 있는 체포자의 정확한 수는 불분명하다”고 지적했다.

워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr

