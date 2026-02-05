트럼프 “워시도 금리 내리고 싶어할 것” 취임 전부터 또 압박
트럼프 “이민 단속에 ‘부드러운 접근’도 필요”…미네소타주에서 연방 요원 700명 철수
도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장으로 지명된 케빈 워시 전 연준 이사에 대해 “그가 ‘나는 금리를 올리고 싶다’고 말했다면 그는 그 자리를 얻지 못했을 것”이라고 말했다. 워시의 취임 전부터 기준 금리 인하를 재차 압박하는 모양새다.
트럼프는 이날 NBC방송 인터뷰에서 이같이 밝히며 “그도 어쨌든 금리를 내리고 싶어 할 것”이라고 말했다.
트럼프는 또 “금리가 내려갈 것이라고 생각한다. 금리는 내려야 한다”고 강조했다. 그는 “우리는 금리가 지나치게 높다”며 “나는 돈을 다루는데 항상 능했고 우리나라로 돈이 들어오면서 우리는 다시 부유한 나라가 됐다. 부채는 있지만 성장도 있고 그 성장이 머지않아 부채를 아주 작아 보이게 만들 것”이라고 설명했다. 트럼프는 앞서 워시 지명 직후에도 “그는 분명히 금리 인하를 원한다”고 말한 바 있다.
워시는 상원 청문회를 거친 뒤 오는 5월 제롬 파월 현 의장에 뒤를 이어 연준을 이끌게 된다.
트럼프는 미네소타주 미니애폴리스에서 벌어진 총격 사망 사건 등 강경한 이민 단속과 관련해 “아마도 좀 더 부드러운 접근(softer touch)이 필요할 수 있다는 점을 깨달았다”면서도 “하지만 여전히 강경해야 한다”고 설했다.
이날 트럼프 행정부의 ‘국경 차르(최고책임자)’ 톰 호먼은 미네소타주에서 이민 단속 요원 700명을 철수시킨다고 밝혔다. 이에 따라 미네소타주의 연방 이민 단속 요원은 3000명에서 2300명으로 줄어들게 됐다.
백악관은 보도자료를 내고 미네소타주에서 그동안의 단속으로 살인 등 범죄 전력이 있는 불법 이민자 4000명을 체포했다고 주장했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “미니애폴리스에서 요원을 철수하기로 한 것은 이런 성과와 미네소타주의 전례 없는 협력에 따른 것”이라고 설명했다. 하지만 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 전체 명단이 공개되지 않았다고 지적하며 “범죄 전력이 있는 체포자의 정확한 수는 불분명하다”고 지적했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사