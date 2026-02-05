“노모 입에 양말, 사망인데 집유?” 우인성 판결 또 논란

김건희 여사에게 1심에서 ‘솜방망이 처벌’을 했다는 반발을 샀던 재판장이 이번엔 또 다른 판결로 여론의 도마 위에 올랐다. 수백억원대 재산을 물려준 90대 어머니를 폭행해 사망에 이르게 한 혐의로 법정에 선 형제에게 징역형의 집행유예를 선고했기 때문인데, 인터넷에선 “이해하기 어려운 판결”이라는 의견이 이어지고 있다.
논란은 4일 서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)가 존속상해치사, 노인복지법 위반 등 혐의로 기소된 장모(70)씨와 그의 동생(68)에게 각각 징역 1년 6개월에 집행유예 2년, 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하면서 시작됐다.
이들은 3형제 중 장남과 차남으로 어머니 A씨로부터 각각 100억원 상당의 서초구 소재 4~5층 건물 등을 증여받았다. 형제는 막내가 자신들보다 재산을 더 많이 받은 사실을 알게 되자 지난해 4월 A씨에게 “막내에게 준 재산을 돌려 달라”고 요구했다.
A씨가 이를 거절하자 신고 있던 양말을 A씨의 입에 욱여넣고 이마와 얼굴을 강하게 누르는 등 폭행해 A씨를 사망에 이르게 한 혐의로 기소됐다. A씨는 사망 당시 94세였다.
재판부는 형제가 A씨에 상해를 가한 점은 인정하면서도 이 행위가 사망에 직접적인 원인이 됐음을 인정하기는 어렵다면서 존속상해치사 혐의를 무죄로 판단했다. 동생 장씨의 유기치사 혐의도 인정하지 않았다.
재판부는 또 막내에게 증여된 재산을 원상복구해 나눠 가지려는 형제가 A씨의 뇌출혈을 방치해 사망에 이르게 할 이유가 없었다고 봤다. 재판부는 “법적으로 증여에 대한 취소 방법이 없어 피해자가 막내아들에 ‘재산을 피고인들에게 나눠줘라’는 취지로 얘기하길 바랐던 것 같다”며 “피해자가 생존해야 원하는 것을 이룰 수 있는 피고인들이 (뇌출혈을) 인식하고도 이를 방치할 이유가 없다”고 했다.
인터넷에선 법리적으로는 수긍할 수 있는 여지가 있지만, 고령으로 질병을 앓고 있는 어머니에게 양말을 입에 욱여넣는 식의 상해를 가한 형제에게는 터무니없이 형량이 적다는 반응이다. 네티즌들은 기사의 댓글 등에서 “노모 입에 양말을 구겨 넣는 게 상식인가” “죽이려고 죽인 것은 아닌 것 같다며 집행유예라니” “충격적인 판결”이라는 비난이 이어졌다.
우인성 재판장에 대한 논란은 그가 지난달 28일 자본시장법·정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속 기소된 김 여사에게 징역 1년8개월과 추징금 1281만5000원을 선고하면서 불거졌다. 이는 특검의 구형량인 징역 15년에 크게 미치지 못하는 형량이다.
우 재판장은 특검이 제기한 공소사실 중 유죄 판단은 특가법상알선수재(통일교 금품수수) 혐의 일부에 국한됐다. 김 여사가 건진법사 전성배씨를 통해 통일교 측에서 6220만원 상당의 그라프 다이아몬드 목걸이와 1271만원짜리 샤넬 가방, 천수삼 농축차를 수수한 혐의다. 그마저도 김 여사가 수수 사실을 인정한 샤넬 가방 2개 중 802만원짜리 가방에 대해서는 대가성이 없어 무죄 판단이 나왔다. 도이치모터스 주가조작에 가담해 8억1000만원 상당의 부당이득을 취한 혐의, 정치 브로커 명태균씨에게서 무상으로 여론조사를 받은 혐의는 증거 부족으로 무죄가 선고됐다.
선고 직후 특검은 “무죄 부분에 대한 법원의 판단 등은 법리적으로는 물론 상식적으로 납득하기 어려운 논리로서 도저히 수긍하기 어렵다”며 항소 방침을 밝혔다.
앞서 우 재판장이 2025년 8월 공직선거법 위반(허위사실 공표) 혐의로 기소된 강용석 변호사에게 벌금 1000만원, 김세의 가세연 대표에게 벌금 700만원을 선고한 사실도 인터넷에 오르내렸다.
강 변호사는 2021년 5월, 12월 등 여러 차례 방송에서 이 대통령이 중·고등학교를 재학하지 않고 공장을 다니던 시절 범죄를 저질러 소년원에 갔다는 취지로 말했다. 우 재판장은 “이 대통령에게 좋지 않은 행적이 있다는 암시 내지 범죄 전력에 대한 의혹 제기일 뿐 구체적 사실 적시가 있다고 평가하기 어렵다”면서 무죄로 판단했다.
우 재판장의 판결은 그러나 2심에서 유죄로 뒤집혔다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“노모 입에 양말, 사망인데 집유?” 우인성 판결 또 논란
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사