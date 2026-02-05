트럼프 “미국산 석유 사라” VS 시진핑 “대만에 무기 팔지 마라”…미묘한 긴장

트럼프 “훌륭한 통화…수많은 주제 긍정적”

시진핑, 미국의 대만 무기 판매 우려

양 정상, 이란 사태 등 논의

시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과의 통화 사실을 공개하며 “매우 훌륭한 통화였다. 오랜 시간에 걸쳐 심도 있게 진행됐다”고 밝혔다.

지난해 10월 한국 부산에서 열린 정상회담 이후 첫 통화에서 두 정상은 이란 사태와 대만 문제 등 외교 안보 핵심 현안을 논의했다. 양국은 최근 미국의 대만 무기 판매 승인과 베네수엘라·그린란드 문제 등으로 갈등해왔는데 이날도 미묘한 긴장이 감지됐다.



트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 두 정상이 무역·군사, 대만, 러시아·우크라이나 전쟁, 이란의 현 상황, 중국의 미국산 석유·가스·추가 농산물 구매 검토 등 다양한 주제를 논의했다며 “수많은 주제가 논의됐고 모두 긍정적이었다”고 밝혔다.





트럼프가 언급한 것 중에 가장 시급한 현안은 이란 상황이다. 미국은 반정부 시위 유혈 진압을 이유로 이란에 대한 군사 작전까지 시사하며 압박 수위를 높이고 있는데 중국은 이런 압박이 중동 정세를 불안정하게 한다고 우려하고 있다. 앞서 트럼프는 이란과 무역 관계를 맺은 국가들에는 25%의 관세를 부과하겠다고 경고했는데 이 역시 중국을 겨냥한 조치라는 평가가 나왔다. 다만 관세 위협은 아직 현실화하지 않았다.



이란 문제는 중국의 원유 수입과도 연관이 있다. 중국은 원유를 러시아와 베네수엘라, 이란 등에서 수입한다. 특히 중국은 이란산 원유의 최대 구매국이다. 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 베네수엘라 석유 산업을 통제하는 상황에서 이란 정세까지 불안정해지면 중국은 원유 공급에 타격이 입을 수 있다. 트럼프가 이날 통화에서 중국에 ‘미국산 석유’ 구매를 언급한 것도 이런 상황을 고려한 것으로 보인다. 현재 중국은 ‘지정학적 리스크’를 우려해 미국으로부터 석유를 거의 수입하지 않는다. 시 주석은 이날 트럼프와의 통화에 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 화상 통화를 하고 이란 문제를 함께 논의했다.



‘하나의 중국’을 강조하는 시 주석은 트럼프에게 대만에 대한 미국의 무기 판매를 우려한 것으로 알려졌다. 중국 외교부는 성명에서 미국의 무기 판매에 대해 “극도로 신중함”을 요청하면서 “대만이 중국으로부터 분리되는 일은 결코 허용되지 않을 것”이라고 밝혔다.



트럼프는 앞서 지난달 110억 달러 규모의 무기를 대만에 판매할 수 있도록 승인한 바 있다. 당시 대만은 “자체 방어 능력에 대한 미국의 장기적 지지에 진심으로 감사한다”며 환영한 반면, 중국은 “대한 해협의 평화 안정을 심각하게 파괴했다”며 반발한 바 있다. 중국은 이후 대만을 포위하는 실탄 군사 훈련을 실시한 바 있다.



트럼프는 최근 중국의 겨냥한 공격적인 외교를 추진해왔다. 트럼프는 그린란드 병합을 시도하면서 중국을 견제하기 위한 목적이라고 밝힌 바 있다. 또 중국과 가까웠던 마두로 베네수엘라 대통령을 그가 중국 특사를 만난 직후 체포해 미국으로 압송다. 시 주석도 최근 키어 스타머 영국 총리와 마크 카니 캐나다 총리 등과 연이어 회담을 진행했다. 트럼프 행정부와 유럽 동맹, 캐나다 간의 균열을 파고든 외교라는 평가가 많았다.



다만 이날 통화는 우호적으로 진행됐다. 트럼프는 4월 예정된 중국 방문도 논의했다며 “매우 기대하고 있다”고 밝혔다. 또 “(중국이) 이번 시즌에 대두 구매량을 2000만t 늘리는 것을 포함해 다음 시즌에는 2500t 구매를 약속했다”고 전했다. 미 중부의 대두 재배 농가들은 트럼프의 핵심 지지층이다.



트럼프는 중국과의 관계에 대해 낙관적인 전망을 했다. 그는 “중국과의 관계, 시진핑 주석과 개인적 관계는 매우 좋다. 양측 모두 이를 유지하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있다”며 “향후 3년 간의 대통령 임기 동안 시 주석, 중국과 관련된 많은 긍정적인 성과가 있을 것으로 믿는다”고 덧붙였다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



