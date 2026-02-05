미증시 AI 우려에 기술주 급락… 엔비디아 등 추풍낙엽

인공지능(AI) 관련 주식의 고평가 논란이 지속되면서 미국 증시 소프트웨어주가 이틀째 급락했다. 반면 굴뚝주는 오르며 뉴욕증시가 혼조 마감했다.
4일 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 260.31포인트(0.53%) 오른 49,501.30에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 35.09포인트(-0.51%) 내린 6,882.72에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 350.61포인트(-1.51%) 내린 22,904.58에 각각 마감했다.
소프트웨어 주식의 하락은 ‘챗GPT의 대항마’ 앤트로픽이 내놓은 ‘클라우드 코워크’(Claude Cowork)가 법률 서비스와 코딩 업무를 대체할 수 있다는 전망이 나오면서 촉발됐다.
대형 기술주들은 대부분 급락했다. 엔비디아 3.41%, 테슬라 3.78%, 마이크론 9.48% 급락했다.
