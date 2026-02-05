트럼프, 시진핑과 이란·미국산 석유 등 논의 “매우 훌륭한 통화”

“(중국이) 이번 시즌에 대두 구매량을 2000만t 늘리는 것을 포함해 다음 시즌에는 2500t 구매를 약속했다”고 전했다. 미 중부의 대두 재배 농가들은 트럼프의 핵심 지지층이다.

“향후 3년 간의 대통령 임기 동안 시 주석, 중국과 관련된 많은 긍정적인 성과가 있을 것으로 믿는다”고 덧붙였다.