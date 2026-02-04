BNK금융-경찰-적십자, 금융사기 피해자 공동 대응 나서
보이스피싱 등 민생범죄 예방 협력
피해 발생 시 긴급지원 체계 구축
금융권·치안·구호기관 역할 분담
보이스피싱과 로맨스스캠, 투자사기 등 민생침해금융범죄에 대해 금융권과 수사기관, 구호기관이 공동 대응에 나선다. 금융사기 피해를 개인의 책임이나 사후 구제 문제로만 보지 않고, 지역사회 안전망 차원에서 예방과 긴급 지원을 병행하겠다는 취지다.
BNK금융그룹은 4일 부산경찰청에서 부산경찰청, 대한적십자사 부산지사와 함께 민생침해금융범죄 예방 및 피해자 긴급지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 BNK금융그룹은 그룹 산하 희망나눔재단을 통해 금융사기 피해자 지원을 위한 기금 2억원을 조성한다. 부산경찰청은 범죄 피해자를 조기에 발굴하고 보호 조치를 연계한다. 대한적십자사 부산지사는 조성된 기금을 활용해 피해자에 대한 긴급 지원을 담당한다. 각 기관이 역할을 나눠 사전 예방부터 피해 발생 이후 지원까지 이어지는 협력 체계를 구축한다는 계획이다.
이번 협약은 단순한 금전 지원에 그치지 않고, 금융사기 피해가 발생했을 때 즉시 작동하는 대응 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다. 보이스피싱이나 로맨스스캠 등은 피해 회복이 쉽지 않고 생계에 직격탄을 주는 사례가 많아 초기 단계에서의 보호 조치와 긴급 지원이 무엇보다 중요하다는 판단에서다.
빈대인 BNK금융그룹 회장은 “금융사기 피해로 어려움을 겪는 시민들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “금융사기 예방과 피해 구제를 위한 사회적 책임을 지속적으로 실천하겠다”고 말했다. 엄성규 부산경찰청장은 “고액 인출 신고 연계 보호조치와 피해자 긴급지원 체계를 지속적으로 고도화하고, 지역사회와의 협력을 확대해 시민이 안심할 수 있는 치안 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
