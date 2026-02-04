중·러 정상 올해 첫 화상회담…“美 핵 군축 만료 대응 등 공조”
시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 미국과의 핵 군축 협정 만료 등 급변하는 국제 정세 속에서 양국의 밀착 관계를 다시금 과시했다.
4일 중국 신화통신과 러시아 타스 통신 등에 따르면 두 정상은 이날 오후 약 1시간25분간 올해 첫 화상회담을 갖고 양국 관계 발전과 국제 현안에 대해 심도 있게 논의했다.
회담 직후 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 브리핑을 통해 양국 정상이 오는 5일 만료되는 미·러 간 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트) 문제를 논의했다고 밝혔다.
우샤코프 보좌관은 조약을 1년간 자체 연장하자는 러시아 측 제안에 미국이 아직 공식 답변을 내놓지 않은 상태라며 “푸틴 대통령은 이런 상황에서 전반적인 안보 상황에 대한 철저한 분석을 바탕으로 신중하고 책임감 있게 행동할 것임을 강조했다”고 전했다. 이어 “전략적 안정성을 보장하는 협상 방법을 찾는 데 계속 열려 있다”고 덧붙였다.
이날 두 정상은 미·중·러 관계에 대해서도 의견을 나눴다.
우샤코프 보좌관은 “서로 접근법이 거의 같았으며 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 제안한 ‘가자지구 평화위원회’ 창설에 대한 평가에서도 이 점이 확인됐다”고 설명했다. 또한 이란, 베네수엘라, 쿠바 등 극도로 긴장이 고조된 지역 현안에 대해서도 유사한 입장을 공유했다고 밝혔다.
경제 협력과 대만 문제도 주요 의제로 다뤄졌다. 푸틴 대통령은 대만에 대한 중국의 ‘하나의 중국’ 원칙을 지지한다고 재확인했으며, 시 주석의 초청을 받아 올해 상반기 중국을 공식 방문하기로 했다. 오는 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 의사도 밝혔다.
중국 최대 명절인 춘제를 앞두고, 6년 연속 이어진 이날 통화에서 두 정상의 모두발언은 방송을 통해 공개됐다.
시 주석은 이날이 ‘입춘(立春)’임을 언급하며 “중국과 러시아 관계는 올바른 궤도로 나아가고 있다”고 평가했다.
이에 푸틴 대통령은 시 주석을 ‘친애하는 벗’이라 칭하며 “러시아가 세계 2위 경제대국인 중국의 최대 에너지 공급국 자리를 지키고 있다”고 화답했다.
이어 “우리는 평화적 원자력 에너지에 대해 활발히 대화하고 있으며 우주 탐사를 포함한 첨단 기술 프로젝트를 추진하고 있다”고 강조했다.
푸틴 대통령은 양국 무역 규모가 3년 연속 2천억 달러를 돌파한 점을 언급하며, 유엔과 브릭스(BRICS), 상하이협력기구(SCO) 등 다자 협력체 내에서의 긴밀한 공조 의지도 밝혔다.
시 주석 역시 올해가 양국 수교 30주년이자 중·러 선진우호협력조약 체결 25주년임을 상기시키며 전략적 협력 동반자 관계의 중요성을 역설했다.
이번 회담은 지난 1일 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임과 세르게이 쇼이구 러시아 국가안보회의 서기가 베이징에서 만나 전략적 공조를 확인한 지 며칠 만에 이루어져, 양국의 밀착 행보가 더욱 가속화되고 있음을 보여준다.
