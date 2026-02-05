부산 대심도 터널 가 보니… 만덕서 센텀까지 11분
10일 0시 개통… 설 연휴까지 무료
통행료 기본 1600원, 최대 2500원
4일 오후 만덕IC에서 안전모를 착용하고 지하로 진입하자, 개통을 앞둔 만덕~센텀 도시고속화도로가 모습을 드러냈다. 전국 최초로 전 차량 통과가 가능한 대심도 터널이다. 지하 최대 120m, 평균 65m 깊이까지 내려가 부산을 관통하는 이 도로는 일반적인 도로라기보다 하나의 거대한 지하시설에 가깝다는 인상을 줬다.
만덕~센텀 도시고속화도로는 북구 만덕동에서 해운대구 재송동까지를 지하로 잇는 연장 9.62㎞, 왕복 4차로 규모다. 만덕IC~동래IC~센텀IC를 통해 진·출입한다. 기존 만덕대로와 충렬대로, 해운대로를 우회하는 부산 내부순환도로망의 마지막 구간이다. 총투자비는 7912억원으로, 국비 898억원과 시비 1129억원, 민자 5885억원이 투입됐다.
차량으로 만덕IC를 출발해 터널에 진입하자 신호교차로는 더 이상 보이지 않았다. 기존에는 35곳의 신호를 통과해야 했던 구간이 연속류로 전환되면서 주행 흐름은 일정하게 유지됐다. 박형준 부산시장은 현장에서 “만덕에서 센텀까지 이동 시간이 기존 40분에서 10분 안팎으로, 30분가량 줄어들 것”이라고 설명했다. 교통량 지하화에 따라 만덕대로와 충렬대로의 교통량은 각각 23%, 20% 감소하고, 중앙대로 평균 속도도 기존 대비 45% 상승할 것으로 분석됐다. 경제적 파급효과는 2조1290억원으로 추산된다.
하지만 이날 현장 공개에서 부산시가 가장 강조한 것은 이동 시간 단축이 아니었다. 초점은 대심도 터널에서 발생할 수 있는 최악의 상황을 전제로 한 안전과 재난 대응 체계에 맞춰져 있었다.
터널 내부 공기정화시설 앞에서 조현석 책임건설사업기술인(감리단장)의 설명이 이어졌다. 전기집진기와 유해가스 제거 설비는 터널 내부에서 발생하는 오염물질이 상부 도심으로 확산되는 것을 막기 위한 장치다. 조 단장은 이를 “대형 공기청정기를 지하 시설 전체에 설치한 것과 같은 개념”이라며 “유사시에는 강력한 배연장치로 작동한다”고 설명했다.
이날 현장에서 가장 긴장감이 높았던 장면은 화재 진압 훈련이었다. 터널 내 화재 상황을 가정하자 비상 방송과 함께 천장에 설치된 배연·환기 설비가 즉시 작동했다. 불이 나면 터널 천장에 5m 간격으로 설치된 물 분무 헤드 4000여개에서 물을 뿜어내고 화재 발생 지점을 중심으로 50m 이내 구간의 설비가 동시에 작동하도록 설계돼 있다. 이러한 상황은 터널 내부에 설치된 CCTV 70여대와 영상 분석 기반 자동 감지 장비 100여대를 통해 실시간으로 감시된다. 동시에 터널 진입이 차단되고, 유지관리사무소의 화재 진압반이 출동해 초기 대응에 나선다. 전기차 화재에 대응하기 위한 전용 방재 설비와 전용 소방차도 마련돼 있다. 터널은 내진·방재 모두 1등급 기준으로 설계됐다.
비상 상황에 대비한 대피 동선도 확보돼 있다. 보행자는 250m 간격으로 설치된 대인갱 25곳을 통해 대피할 수 있고, 차량은 750m 간격의 차량갱 12곳과 대형 차량갱 3곳을 이용하도록 설계됐다. 환기소에는 엘리베이터와 비상계단을 갖춘 지상 탈출구도 마련돼 있다. 방재관리센터의 경보와 함께 비상 방송과 조명이 전면 가동되고, 도로전광표지에는 화재 정보가 송출된다.
터널을 지나 센텀IC 출구로 나서자 분위기는 달라졌다. 대심도를 포함해 세 갈래로 유입된 차량이 다시 광안대교와 좌수영교, 해운대 방면으로 갈라졌다. 설명을 듣지 않았다면 초행 운전자에게는 잠시 망설여질 법한 지점이었다. 민순기 시 도시공간계획국장은 “신설 노선이 생기면 차로 엇갈림은 구조적으로 불가피하다”며 “IC별로 노면 색상 유도선과 안내 표지 확대, 경찰과의 협업을 통한 속도 관리로 대응하겠다”고 말했다.
통행 요금은 이 도로가 시민들의 일상적인 이동 통로로 자리 잡을 수 있을지를 가르는 또 하나의 변수다. 소형차 기준 만덕~센텀 전 구간 통행료는 첨두(오전 7시∼정오, 오후 4시∼9시) 시간대 최대 2500원, 그 외 시간대는 1600원으로 책정됐다. 민간사업자가 40년간 운영하는 구조에서 부담이 적지 않다는 지적도 나온다. 이에 대해 부산시는 2021년 개통한 서울 서부간선 지하도로와 신월~여의 지하도로와 비교하면 ㎞당 실요금은 오히려 낮은 편이라고 설명했다. 통행료는 하이패스 장착 여부와 관계없이 차량번호를 자동 인식해 부과하는 스마트톨링 방식이 적용된다.
시는 오는 9일 개통식을 열고, 10일 오전 0시부터 만덕~센텀 대심도 터널을 개통한다. 18일까지는 무료로 운영된다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
