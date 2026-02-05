태릉CC 부지 개발 놓고 서울시·정부 마찰 고착화
“국가유산청, 세계유산영향평가 안 받은 서울시에 강경”
문재인정부 때도 지자체 반발 등에 주택 공급 좌초된 태릉CC
서울시가 태릉골프장(CC) 부지 근처에 주택을 공급하겠다는 정부 공급대책에 연일 공세를 펴고 있다. 정부 역시 물러서지 않고 맞서면서 두 주체 간 파열음이 고착화하는 모양새다.
5일 관계부처 등에 따르면 서울시와 정부 간 마찰이 이른 시일 내 봉합될 가능성은 현재로선 낮다. 익명을 요청한 시 관계자는 “허민 국가유산청장은 서울시가 종묘 고층 재개발에 대한 세계유산영향평가를 받지 않으면 (서울시와) 논의를 이어갈 수 없다는 강경한 입장인 것으로 안다”며 “유산청 직원들이 사이에 껴서 힘들 것”이라고 분위기를 전했다.
앞서 정부는 1·29 공급대책을 통해 유네스코 세계유산인 태릉 옆 태릉CC 부지에 약 6800가구의 주택을 공급하겠다고 발표했다. 오세훈 서울시장은 종묘 앞 고층 재개발 사례를 들며 즉각 반발했다. 정부가 이 사업은 반대했으면서 이번엔 다른 잣대를 댄다는다. 오 시장은 지난 1일 자신의 SNS에 “태릉CC는 13%가 역사문화환경보존지역에 직접 포함돼 있고 세운지구는 그 범위 밖에 있다”며 “세운지구가 안 된다면 태릉CC는 더더욱 안 되는 것이고 반대로 태릉CC가 될 수 있다면 세운지구 또한 될 수 있는 것”이라고 했다. 앞서 서울시는 종묘 앞 고측 재개발 사업을 수차례 추진해 왔지만, 그간 고층 건물이 유산 주변 경관에 영향을 줄 수 있다는 등의 이유로 번번이 막혔다.
유산청은 해당 부지에 대해서는 사업을 추진하기 전 세계유산영향평가를 받는 등 필요한 절차를 밟을 것이므로 문제가 없다는 입장이다. 허 청장은 같은 날 자신의 SNS에 “태릉CC 개발사업은 공공주택 지구지정 및 지구계획 수립 이전에 세계유산영향평가를 거쳐 이 개발 계획에 반영하기로 했고 이 과정에서 국토부와 유산청은 협력하기로 했다”고 반박했다.
태릉CC 부지를 사이에 둔 정부와 서울시 간 갈등은 이번이 처음이 아니다. 문재인정부 때도 이곳에 약 1만 가구를 공급하겠다고 발표했다. 하지만 당시에도 부지 활용 방안 등을 놓고 서울시, 노원구와 정부의 입장 차가 컸다. 세계유산 경관 훼손을 우려한 환경단체, 문화재청 등의 반대에도 부딪히며 결국 사업이 장기 표류했다.
일각에서는 이번 공급대책을 준비하며 국토부의 협의 카드가 힘을 쓴 것이 맞는지 의문도 제기된다. 약 5년 전 사업이 멈춘 배경과 비슷한 반발이 터져나오고 있기 때문이다. 설상가상 세계유산영향평가가 얼마나 걸릴지 예측하기 힘든 데다 주택을 짓기까지 도시계획 변경 협의 등 지자체와 협의해야 할 과제가 산적해 있다 보니 착공 시기를 제대로 맞출 수 있느냐는 우려도 여전하다.
국토부 관계자는 “최대한 빨리 세계유산영향평가를 받으려 한다”며 “서울시나 노원구 등 지방정부와 계속 협의를 해나가야 한다”고 말했다. 김윤덕 국토부 장관도 지난 4일 “서울시, 과천시 등과 충분히 논의되지 못한 부분이 있을 수 있다”며 “합의된 사안도 있고 이견도 있는 만큼 앞으로 논의를 통해 간극을 좁혀가겠다”고 말했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
