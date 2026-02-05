태릉CC 부지 개발 놓고 서울시·정부 마찰 고착화

“국가유산청, 세계유산영향평가 안 받은 서울시에 강경”

문재인정부 때도 지자체 반발 등에 주택 공급 좌초된 태릉CC

5일 관계부처 등에 따르면 서울시와 정부 간 마찰이 이른 시일 내 봉합될 가능성은 현재로선 낮다. 익명을 요청한 시 관계자는 “허민 국가유산청장은 서울시가 종묘 고층 재개발에 대한 세계유산영향평가를 받지 않으면 (서울시와) 논의를 이어갈 수 없다는 강경한 입장인 것으로 안다”며 “유산청 직원들이 사이에 껴서 힘들 것”이라고 분위기를 전했다.