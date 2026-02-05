“배가 고파 계란 한 판 훔쳤다고 구속되는 게 맞습니까.”
이재명 대통령이 누구나 언제든지 까다로운 절차 없이 먹거리와 생필품을 지원받는 ‘그냥드림’ 사업을 독려하고 나섰다.
이 대통령은 4일 소셜미디어 엑스(X)에 ‘먹거리-생필품 ‘그냥드림’ 두 달간 3만6000명 이용’이라는 제목의 기사를 공유하고 “배고프면 서럽다. 많이 알려 달라”고 적었다.
이 대통령은 전날 청와대에서 열린 국무회의에서도 그냥드림 사업의 성과를 치켜세운 뒤 사업이 더 확산될 수 있게 널리 알려달라고 주문했다.
그냥드림 사업을 구상하게 된 계기도 설명했다. 이 대통령은 “배가 고파 계란 한 판 훔쳤다가 구속된 사람들이 있다”면서 “한 끼 꺼리가 없어서 범죄를 저지르고 (이들을) 수사하고 구속하고 관리하는 이 엄청난 비용을 왜 들여야 하나. 계란 한 판 훔치는 대신 한 끼 때우는 음식물을 제공하면 사회적 낭비도 줄이고 불필요한 처벌을 막을 수 있지 않느냐”고 전했다.
엉뚱한 사람이 이용할 수 있다는 일부의 우려에 대해선 “아무나 벤츠 타고 와서 드시고 가지 않겠냐고 하지만 혹시 있다고 해도 얼마나 되겠나”라면서 “2만원 정도 되는 음식물 얻겠다고 그 고생하며 오는 사람은 많지 않을 것”이라고 말했다.
이 사업은 이 대통령이 경기도지사 시절 도입한 ‘경기 먹거리 그냥드림’을 모델로 삼고 있다.
이 대통령은 “먹고 살만한 사람들은 ‘이런 사업을 하면 복지병에 걸린다’는 얘기를 할 수도 있는데, 굶어 본 사람들은 배고픈 게 얼마나 서러운지 안다. 먹는 문제 때문에 가족을 끌어안고 죽는 사람도 있다”면서 신속한 사업 확대를 독려했다. 이어 “희망은 나눌수록 커지고 연대는 실천할수록 더 단단해진다고 한다”면서 “(그냥드림 사업은) 가급적 국가 예산 보다는 사회적 기부 동참으로 해결해 보려고 한다. 더 많은 국민과 기업들이 참여해주길 바란다”고 당부했다.
대통령의 발언을 본 네티즌들은 “따뜻한 정책, 감사합니다”라거나 “요즘 뉴스 보는 재미로 산다”며 호평을 쏟아냈다.
보건복지부에 따르면 그냥드림 사업은 지난해 12월부터 시행됐다. 지난 1월까지 전국 67개 시군구 107개소에서 운영됐고 총 3만6081명이 먹거리와 생필품을 지원받았다.
그냥드림의 가장 큰 특징은 소득·재산 증빙이나 사전 자격 심사 없이 현장을 방문하면 즉시 기본 먹거리와 생필품을 제공한다는 점이다.
기존 복지제도는 까다로운 절차 때문에 지원까지 시간이 소요되는 단점이 있었다. 그냥드림은 이러한 문제를 보완하기 위해 현장에서 우선 지원한 뒤 상담을 통해 필요한 공적 복지서비스로 연계하는 방식을 적용하고 있다. 지난 2개월간 현장 상담을 통해 총 6079건의 복지 상담이 진행됐다. 이 가운데 209명은 기초생활수급 신청, 긴급복지, 의료비 지원 등 국가와 지역사회의 보호 체계로 연계됐다.
복지부는 현재 67개 시군구 107개소에서 운영 중인 그냥드림 센터를 오는 5월까지 150개소로 늘리고 연내 300개소까지 확대할 방침이다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
“계란 한판 훔쳤다고 구속이라니” 회자된 대통령 발언
