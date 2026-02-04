AI로 뇌졸중 회복 예측…의정부성모병원 연구팀 성과
가톨릭대학교 의정부성모병원 연구팀이 인공지능을 활용해 급성 뇌경색 환자의 퇴원 시 기능적 회복 가능성을 예측하는 모델을 개발했다.
가톨릭대학교 의정부성모병원 신경외과 오재상 교수와 의료데이터학과 고태훈 교수 연구팀은 전국 심뇌혈관질환 레지스트리에 등록된 4만586명의 응급 뇌졸중 환자 데이터를 분석해, 급성 뇌경색 환자의 예후를 정확히 예측할 수 있는 인공지능 모델을 구축했다고 4일 밝혔다. 이번 연구는 특정 병원이나 지역에 국한되지 않은 대규모 데이터를 기반으로 해 신뢰성을 높였다.
연구 결과 뇌졸중 환자의 양호한 회복에 영향을 미치는 주요 요인으로는 젊은 연령, 낮은 초기 신경학적 손상 점수(NIHSS), 기계적 혈전제거술 시행 여부, 재활 치료 여부 등 네 가지가 핵심 인자로 확인됐다. 이는 임상 현장에서 경험적으로 알려져 있던 요소들을 데이터 분석을 통해 과학적으로 입증한 결과다.
연구팀은 랜덤 포레스트, 서포트 벡터 머신, 로지스틱 회귀 등 세 가지 기계학습 모델을 비교 분석했으며, 이 가운데 랜덤 포레스트 모델이 곡선하면적(AUC) 0.87이라는 높은 정확도를 기록하며 가장 우수한 예측 성능을 보였다.
특히 이번 연구는 임상 수치뿐 아니라 의료진의 직관적 판단을 모델에 반영해 실용성을 높인 점이 주목된다. 오재상 교수는 “환자를 직접 치료하며 쌓은 의사의 경험은 중요한 의료 자산”이라며 “이러한 판단 요소를 AI에 통합함으로써 실제 응급 현장에서 즉시 활용 가능한 예측 도구를 만들고자 했다”고 설명했다.
연구팀은 해당 예측 모델을 향후 오픈 소스로 공개해 전국 의료기관에서 별도의 비용 부담 없이 활용할 수 있도록 할 계획이다. 이를 통해 의료진은 응급실 도착 직후 환자 맞춤형 치료 전략을 수립할 수 있고, 환자와 보호자에게는 객관적 근거에 기반한 예후 설명이 가능해질 것으로 기대된다.
이번 연구 성과는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’에 게재되며, 뇌졸중 치료 분야에서 인공지능 활용의 새로운 가능성을 제시했다는 평가를 받고 있다. 현재 미국에서 선진 의학 연수 중인 오재상 교수는 복귀 후 경기 북부 및 서울 동북부 중증·응급 심뇌혈관질환 진료협력 네트워크에 합류해 지역 응급 의료 체계 강화에 기여할 예정이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사