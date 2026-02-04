사고 예방 넘어 회복까지…산업재해 장애인 지속가능 일자리 협력 나서
중대재해예방협회·장애인e스포츠연맹 업무협약 체결
산업재해로 지체장애를 입은 이들을 위한 지속가능한 일자리 창출을 목표로 대한중대재해예방협회와 대한장애인e스포츠연맹이 업무협약을 체결했다.
대한중대재해예방협회와 대한장애인e스포츠연맹은 4일 국회 의원회관에서 협약을 체결하고 산업현장에서 발생한 재해 이후에도 노동과 사회 참여가 단절되지 않도록 하는 구조적 해법 마련에 공동으로 나서기로 했다.
이번 협약은 산업재해를 단순한 사고 처리나 보상의 문제로 한정하지 않고, 재해 이후의 삶과 사회적 존엄까지 포괄해야 한다는 문제의식에서 출발했다. 양 기관은 산업재해로 신체적 제약을 겪게 된 이들을 대상으로 e스포츠와 디지털 콘텐츠를 기반으로 한 새로운 직무 모델을 발굴할 계획이다.
선수 활동뿐 아니라 코치, 운영 인력, 콘텐츠 제작 등 다양한 역할을 설계하고, 이에 필요한 교육·훈련 프로그램을 공동으로 개발한다. 또한 민간 기업과 공공기관을 연계한 취업 모델을 구축해 단기적 고용을 넘어 직무의 지속성과 사회적 인정을 확보하는 것을 목표로 한다.
대한중대재해예방협회는 그동안 산업재해 예방과 안전관리 체계 구축, 중대재해 대응을 위한 정책 제언에 주력해왔다. 협회는 이번 협약을 계기로 ‘사고를 막는 안전’을 넘어 ‘사고 이후에도 삶이 이어지는 안전’이라는 확장된 개념을 제시하며, 산업재해 이후에도 개인이 노동과 사회의 구성원으로 다시 설 수 있도록 지원하는 것이 예방의 완성이라는 입장이다.
대한장애인e스포츠연맹은 e스포츠가 장애인의 역량과 가능성을 산업과 사회로 연결하는 새로운 플랫폼이 될 수 있다고 강조했다. 특히 신체적 제약이 곧 노동 능력의 한계로 인식돼온 기존 고용 구조를 넘어설 수 있는 대안으로 e스포츠 기반 직무 모델의 가능성을 높게 평가했다.
정상민 대한중대재해예방협회장은 “산업재해는 개인의 불운이 아니라 사회 구조의 결과”라며 “재해 이후를 외면하지 않고 책임지는 것이 진정한 안전 사회로 가는 길”이라고 말했다. 이어 “이번 협약은 다치지 않게 하는 데서 멈추지 않고, 다친 이후에도 배제되지 않는 사회를 만들기 위한 출발점”이라고 밝혔다.
이계진 대한장애인e스포츠연맹 회장은 “이번 협약은 장애를 보호의 대상이 아니라 역량의 영역으로 바라보는 전환점”이라며 “산업재해로 신체적 제약을 겪게 된 분들이 e스포츠와 디지털 콘텐츠를 통해 지속 가능한 노동과 사회 참여를 이어갈 수 있도록 실질적인 일자리 모델을 만들어가겠다”고 말했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
