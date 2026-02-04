화승코퍼레이션, 부산에 370억 R&D센터 건립 추진
공장 증설 아닌 R&D 고도화 선택
피지컬 AI·로보틱스 실증 거점 구축
지역 기업 주도 산업 전환 신호
부산에 본사를 둔 향토기업이 공장 증설이 아닌 미래 기술 연구개발(R&D) 기능을 부산에 고도화하는 선택을 했다. 수도권에 집중돼 온 대기업 R&D 투자 흐름과 대비되는 결정으로, 지역 산업 구조 전환의 신호로 읽힌다.
부산시는 4일 연제구 화승코퍼레이션 본사에서 화승코퍼레이션과 370억원 규모의 ‘부산 실증테크센터(R&D센터)’ 건립을 위한 투자 양해각서(MOU)를 체결했다. 화승코퍼레이션은 기장군 공장 내 유휴부지 1만6528㎡에 오는 2027년까지 실증테크센터를 조성할 계획이다.
이번 투자의 핵심은 단순 연구시설 확장이 아니라 기업의 기술 축을 자동차 부품 중심에서 피지컬 AI·로보틱스·신소재 기반 자동화 기술로 전환하는 데 있다. 실증테크센터는 기술 개발에 그치지 않고, 실증·검증·사업화까지 연결하는 인큐베이팅 거점 역할을 수행하도록 설계된다.
1978년 부산에서 설립된 화승코퍼레이션은 자동차 부품과 소재 분야에서 성장해 온 지역 대표 기업이다. 연 매출 약 1조7000억원 규모의 안정적인 실적을 바탕으로 최근에는 친환경 비자동차 분야로 사업 영역을 넓히며 중장기 성장 전략을 모색해 왔다. 이번 R&D 투자는 기존 제조 중심 사업 구조에서 기술 기반 기업으로의 체질 전환을 본격화하는 단계로 평가된다.
고용 효과 역시 단순 인력 증가보다 일자리의 성격 변화에 의미가 실린다. 실증테크센터 조성에 따라 연구개발 인력을 중심으로 약 260명의 이전 및 신규 고용이 예상된다. 지역 대학에서 배출되는 이공계 인재가 수도권으로 이동하지 않고 지역에 정착할 수 있는 기반이 마련된다는 점에서 지역 산업 생태계 측면의 파급 효과도 주목된다.
시는 이번 투자를 계기로 제조업 중심 산업단지의 기능을 첨단·신산업 R&D 거점으로 확장하는 데 주력한다는 방침이다. 산단 입주 업종 규제 완화와 맞춤형 행정 지원을 통해 연구개발과 기술 사업화가 원활히 이뤄질 수 있는 환경을 조성하고, 투자 이후에도 현장 밀착 지원을 이어간다는 계획이다.
대기업 R&D 센터가 수도권과 충청권에 집중되는 상황에서, 지역 기업이 주도적으로 부산에 연구개발 거점을 확장한 점은 지역 균형 발전 측면에서도 상징적 의미를 갖는다. 특히 조선업계 대형 R&D 센터 유치에 이어 이번 실증테크센터 조성까지 이어지면서, 부산 산업 구조가 생산 중심에서 연구·기술 중심으로 이동하고 있다는 평가가 나온다.
현지호 화승코퍼레이션 대표는 “부산 실증테크센터는 단순한 연구시설이 아니라, 향후 10년을 대비한 기술 전환의 출발점”이라며 “신사업 인큐베이팅을 통해 기존 사업의 한계를 넘어 새로운 산업 가치를 창출하겠다”고 밝혔다.
박형준 부산시장은 “수도권 이전이 아닌 부산을 선택해 대규모 R&D 투자를 결정한 것은 의미 있는 선택”이라며 “부산이 연구개발 중심 산업 도시로 자리 잡을 수 있도록 행정·인력·산학협력 전반에서 지원을 이어가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사