하정우 여자친구는 차정원… “교제 맞다, 결혼은 아직”
배우 하정우(48)와 차정원(37)이 교제 사실을 인정했다. 다만 결혼설에 대해서는 선을 그었다.
차정원 소속사 사람엔터테인먼트는 “하정우와 좋은 감정으로 교제 중인 건 맞지만 결혼은 확정된 바 없다”고 4일 밝혔다. 하정우 소속사 워크하우스컴퍼니도 “교제 중인 연인이 있으나 결혼 여부는 확정되지 않았다”고 전했다.
두 사람은 2020년 지인 모임을 통해 만나 연인 사이로 발전한 것으로 전해졌다. 지난해쯤부터 결혼 관련 얘기도 나누고 있으나 시점은 정해지지 않았다.
배우 김용건의 아들인 하정우는 2003년 영화 ‘마들렌’으로 배우 생활을 시작했다. 이후 ‘추격자’ ‘범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대’ ‘베를린’ ‘더 테러 라이브’ ‘암살’ ‘아가씨’ ‘신과함께’ 등 숱한 흥행작에 출연하며 영화계 대표 배우로 자리매김했다. 감독으로도 활동하며 ‘롤러코스터’ ‘허삼관’ ‘로비’ ‘윗집 사람들’ 등 네 편의 연출작을 내놨다.
하정우는 다음 달 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’으로 시청자를 만난다. 하정우가 TV 드라마에 출연하는 건 2007년 ‘히트’ 이후 19년 만이다.
