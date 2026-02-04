BNK금융지주, 11년 만의 최고가… 1만7820원 마감
자산 건전성·자본 여력 개선에 재평가
국내 증시가 점진적인 회복 흐름을 보이는 가운데 BNK금융지주 주가가 장기 고점을 넘어섰다. 정책 기대에 따른 단기 반등이라기보다 자산 건전성과 자본 여력 개선이 누적된 결과라는 해석이 설득력을 얻고 있다.
BNK금융지주는 4일 종가 기준 1만7820원을 기록하며 2014년 9월 이후 약 11년 4개월 만에 최고치를 경신했다. 시가총액도 5조원을 돌파해 지주사 출범 이후 최고 수준으로 올라섰다. 이번 주가 흐름은 정책 환경 변화에 따른 금융주 전반의 반등 속에서도 BNK금융지주의 구조적 개선이 상대적으로 부각된 결과로 풀이된다.
최근 금융주 전반은 외국인 자금 유입과 금리 불확실성 완화 기대를 배경으로 밸류에이션 정상화 국면에 진입하고 있다. 이 과정에서 BNK금융지주는 지방금융지주 가운데 비교적 안정적인 자산 건전성과 자본 적정성을 바탕으로 재평가 흐름이 빠르게 나타났다는 평가가 가능하다.
BNK금융지주는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 잠재 리스크에 대비해 선제적인 충당금 적립과 리스크 관리 강화를 지속해 왔다. 그 결과 자산의 질이 개선됐고 보통주자본비율(CET1)은 12% 이상 수준으로 올라섰다. 이는 금융시장 변동성 국면에서도 손실 흡수 능력과 주주환원 여력을 동시에 확보했음을 보여주는 지표다.
이 같은 재무 구조 개선은 단순한 방어적 성과를 넘어 지방금융지주에 적용돼 온 구조적 할인 요인을 일부 해소하는 계기로 작용하고 있다. 지역 경기 의존도와 자산 리스크 부담으로 저평가됐던 지방금융주가, 자본 적정성과 리스크 관리 성과를 통해 점진적인 재평가 국면에 진입하고 있다는 해석이다.
BNK금융지주 관계자는 “주가 흐름에는 외부 환경뿐 아니라 재무 구조 개선에 대한 시장 평가가 반영돼 있다”고 말했다.
