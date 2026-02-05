美주춤 할 때, 韓 달리고 中 따라온다?… 동학·중학 개미 기대↑
세계 증시를 이끌던 미국이 주춤하는 사이, 한국이 급등하고 일본이 선전하며 투심이 모여들고 있다. 한국 코스피가 7500까지 오를 것이라는 파격적 예상이 나오는가 하면, 중국·홍콩 증시도 올해 구조적 반등에 돌입할 것이란 전망까지 더해지며 아시아 증시가 더욱 뜨거워지고 있다.
4일 코스피는 전장보다 83.02포인트(1.57%) 오른 5371.10에 거래를 마감해 역대 최고치를 경신했다. 지난해 마지막 거래일인 12월 30일 4214.17보다 27.45% 상승한 수치다. 코스피를 이끈 삼성전자는 이날 시가총액 1001조107억원을 기록하며 사상 첫 시총 1000조원대를 돌파했다.
일본 증시도 견조한 상승세를 보인다. 니케이225는 이날 5만4293.36로 마감하며 전장보다 427.30포인트(-0.78%) 하락했지만, 지난해 12월30일 마지막 거래일(5만339.48)보다는 7.85% 상승하며 준수한 성적을 거두고 있다.
반면 미국 주요 지수는 올해 주춤하는 모양새다. 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 지난 3일(현지시간) 종가 기준 4만9240.99로 지난해 12월 31일(4만8063.29) 대비 2.45% 오르는 데 그쳤다. 같은 기간 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 1.06%(6845.50→6917.81), 나스닥 종합지수는 0.06%(2만3241.99→2만3255.19) 증가했다.
올해 들어 상승률에서 미국 증시를 압도한 아시아 증시의 장밋빛 기대는 계속되고 있다. 한국에서 시작된 증시 활황이 중국, 홍콩으로도 이어질 수 있다는 전망이 나온다.
베어링자산운용은 최근 보고서에서 “홍콩·중국 주식은 2026년 구조적 반등 국면 돌입할 것”이라고 내다보며 기술 혁신, 산업 구조 업그레이드, 정책적 지원 확대 등을 이유로 들었다.
중국 정부는 인공지능(AI)과 반도체 등 전략 기술 분야를 국가 우선 과제로 지정, 전폭적인 지원을 하고 있다. 제조업 분야에선 자동화·산업용 AI·자율주행 등 기술 업그레이드가 가속화하고 있다. 베어링자산은 “밸류에이션 측면에서 중국 주식은 선진국 대비 35% 이상 할인된 수준”이라며 “여전히 매력적”이라고 평가했다.
홍콩 시장에서는 지난해 남향 자금(중국 본토에서 홍콩 증시로 유입되는 자금)이 사상 최고치를 기록하며 유동성이 크게 개선됐다. 올해도 이러한 추세가 이어질 것으로 전망됐다.
골드만삭스도 지난달 보고서 ‘중국 2026년 전망: 새로운 성장 동력 탐색’에서 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 중국지수가 올해 20% 상승할 것이라고 전망했다. 골드만삭스는 “올해 주가 상승은 전적으로 기업의 실적이 견인할 것”이라며 “중국의 AI 기술과 글로벌 전략, 내부 퇴보를 억제하기 위한 정책 등이 기업 이익 증가로 이어질 것”이라고 분석했다.
한국 증시를 향한 기대도 식지 않고 있다. 글로벌 투자은행 JP모건은 지난해 말까지 코스피지수를 기본 5000, 낙관 6000으로 전망했으나, 최근 기본 6000, 낙관 7500까지 전망치를 상향했다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
