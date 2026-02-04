제주 실험실서 황산·질산 혼합가스 발생… 인명 피해는 없어
제주 첨단과학단지 내 한 실험실에서 유독 가스가 발생해 건물 내부에 있던 사람들이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌다.
제주소방안전본부에 따르면 4일 오후 5시39분 제주시 영평동 첨단과학단지 내 한 실험실에서 황산과 질산을 혼합하는 과정에서 혼합가스가 발생하는 사고가 일어났다.
당시 실험실 내 연구원 4명은 즉시 대피했으며, 건물 전체에서 약 50여명이 긴급히 밖으로 빠져나왔다.
사고 직후 현장에는 임시 의료소가 설치돼 혹시 모를 피해자 발생에 대비했다.
소방당국은 화학보호복을 착용한 뒤 실험실 내부에 진입해 상황을 점검했으며, 오후 6시22분 유해물질을 외부로 반출해 화학차에서 처리 작업을 진행했다.
현재 실험실 내부는 송풍기를 가동해 환기 조치가 이뤄지고 있다.
사고로 인한 인명 피해는 현재까지 발생하지 않은 것으로 확인됐다. 관계 당국은 정확한 사고 원인과 안전 관리 실태를 조사할 예정이다.
황산과 질산을 혼합할 때 발생가는 가스는 호흡기 자극, 폐 손상, 두통·구토 등을 유발한다.
