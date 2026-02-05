“다음은 방산이다”… K배터리, 잠수정·헬리콥터로 영역 확장
SK온, 美방산업체와 무인잠수정용 배터리 공급 논의
“방산은 포트폴리오 확장 매력 시장”
전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 여파 속에 활로를 모색 중인 국내 배터리 업계가 ‘방산 배터리’를 새로운 시장으로 겨누고 있다. 그간 전기차 시장에 집중됐던 사업 포트폴리오를 에너지저장장치(ESS)뿐 아니라 무인잠수정, 헬리콥터, 차세대 무인차량 등 방산 분야로 넓혀 신규 수익원을 확보하겠다는 구상이다.
4일 업계에 따르면 SK온은 미국의 한 방산업체와 인공지능(AI) 무인 잠수정용 배터리 공급을 논의 중이다. 또 유럽의 글로벌 방산기업과도 수직이착륙(e-VTOL) 기체와 헬리콥터, 화물기 등에 탑재할 배터리 공급을 타진하고 있는 것으로 알려졌다.
SK온은 이미 현대로템의 차세대 다목적 무인차량 프로그램에 배터리 셀을 공급하며 실전 적용 사례도 확보한 상태다. 현대로템은 SK온에서 공급받은 셀을 모듈·팩 단위로 제작해 ‘HR-셰르파’ 등 AI 기반 자율주행 무인 차량에 탑재해 실증 테스트를 진행 중인 것으로 알려졌다.
SK온이 방산 분야 진출을 모색하는 이유는 무기체계의 무인화가 가속화되면서 방산용 배터리 수요도 높아질 가능성이 크기 때문이다. 방산용 배터리는 극한 환경에서의 안전성은 물론이고 긴 작전 시간을 위한 고에너지 밀도와 강력한 순간 출력을 동시에 갖춰야 하기에 기술 진입 장벽이 높은 분야다. 하지만 공급망에 진입하면 안정적인 수익 창출이 가능하다는 이점이 있다.
글로벌 시장 조사기관인 리서치앤마켓에 따르면 방산용 배터리 시장은 지난해 25억4700만 달러(약 3조7000억원)에서 연평균 5.55%씩 성장해 2030년 33억3700만 달러(약 4조8000원) 규모로 커질 전망이다. 업계에선 무인화 속도에 따라 연평균 성장률이 10% 이상으로 가팔라질 가능성도 제기된다.
SK온은 단기적으로는 고에너지 밀도의 울트라 하이니켈 삼원계 배터리를, 중장기적으로는 전고체 배터리를 방산 분야 적용 후보로 검토 중인 것으로 알려졌다. 다만 안정성 평가와 검증에 상당한 시간이 소요되는 만큼 본격적인 공급 확대는 2028년 이후에 가시화될 것으로 예측된다.
업계에선 삼성SDI와 LG에너지솔루션 역시 포트폴리오 확장을 위해 방산 분야 진출에 나설 것이란 관측이 나온다. 두 회사가 개발 중인 전고체 배터리는 에너지 밀도가 높은 데다 안전성까지 뛰어나 방산용 배터리에 적합한 것으로 평가된다.
LG에너지솔루션이 개발 중인 리튬황 배터리는 드론이나 도심항공모빌리티에 유용하다는 평가가 나온다. 기존 리튬이온 배터리보다 이론상 에너지를 더 많이 담을 수 있고 가벼운 황을 사용해 경량 고에너지 배터리가 필요한 항공 방산에서 적합하기 때문이다.
업계 관계자는 “당장은 ESS 사업 수주를 통해 현금 흐름을 안정시키는 동시에 중장기적 전략을 이어가야 할 것”이라며 “방산 시장은 포트폴리오 확장 측면에서 향후 매력적인 시장 중 하나”라고 말했다.
