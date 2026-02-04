700만 장으로 증명한 ‘데이브 더 다이버’ 이번엔 중국이다
글로벌 누적 판매 700만 장을 돌파하며 한국 게임의 경쟁력을 입증한 ‘데이브 더 다이버’가 오는 6일 중국 모바일 시장에 진출한다.
독창적인 게임성을 인정받아 스팀과 콘솔 플랫폼을 섭렵한 이 게임이 세계 최대 모바일 게임 시장인 중국에서도 게임성을 인정받을 지 이목을 끈다.
데이브 더 다이버는 낮에는 심해를 탐험하고 밤에는 초밥집을 운영하는 콘셉트의 하이브리드 해양 어드벤처 게임이다. 탐험과 수집, 성장이 맞물린 독특한 구조는 국내 게임 최초로 ‘BAFTA 게임 어워즈’ 디자인 부문을 수상하는 등 작품성 면에서 세계적인 검증을 마쳤다.
이번 중국 모바일 버전은 PC의 핵심 재미를 유지하면서도 모바일 환경에 최적화된 UI와 조작감을 구현한 것이 특징이다. 업계에서는 데이브 더 다이버의 이번 도전이 중국 시장의 최근 트렌드인 하이브리드 캐주얼 선호 현상과 맞닿아 있어 성공 가능성이 높다고 보고 있다.
실제로 중국 현지에선 높은 기대감을 표출하고 있다. 모바일 플랫폼 탭탭(TapTap)에서 진행된 사전 예약에는 150만명 이상이 참여했고 이용자 평점은 10점 만점에 9.4점을 기록 중이다.
개발사 민트로켓은 중국 현지화를 강화한 마케팅 전략을 펼친다. KFC, 스시로 등 대형 외식 브랜드와의 협업과 함께 인기 리듬 게임 ‘뮤즈대시’와의 인게임 컬래버레이션 등 현지 맞춤형 콘텐츠를 선보일 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사