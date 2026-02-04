광주 찾은 우원식 국회의장 “5·18 정신 헌법 전문에 담겠다”
전남대서 시민단체와 간담회
“지방선거서 국민투표” 제안
4일 광주를 방문한 우원식 국회의장이 “개헌을 통해 5·18 정신을 헌법 전문에 담겠다”고 밝혔다.
우 의장은 이날 광주 북구 전남대학교에서 ‘민주주의와 광주, 미래로 나아가는 개헌’을 주제로 열린 시민단체와의 간담회에서 이같이 밝혔다.
우 의장은 “헌법은 제정된 지 39년이 지나 변화한 사회상을 담아내지 못하고 있다”며 “민주주의의 근간이라고 하더라도 12·3 비상계엄 사태를 거치면서 현행 헌법의 빈틈을 분명하게 확인했다. 개헌을 통해 지방분권, 지역 균형발전, 국민 기본권 등이 강화되도록 협의해야 한다”고 강조했다.
우 의장은 개헌 추진 방식에 대해 6·3 지방선거에서 국민투표를 치르는 방안을 제안했다.
그는 “6·3 지방선거에서 국민투표를 치르는 것이 바람직하다고 생각한다”며 “이를 위해서는 국민투표법, 공직선거법을 개정하는 절차가 필요하다”고 설명했다.
이어 “지방선거 시기를 고려했을 때 설 연휴를 전후로 논의가 본격적으로 이뤄져야 한다”면서 “협의할 수 있는 부분은 최대한 협의해 광주의 역사와 민주주의 정신을 헌법 전문에 수록해야 한다”고 밝혔다.
간담회에 앞서 광주 북구 국립5·18민주묘지를 찾은 우 의장은 참배 전 방명록에 ‘오월 정신을 헌법 전문에 담아 더 단단한 민주주의를 만들겠습니다’고 적기도 했다.
5·18 정신 헌법 전문 수록은 이재명 대통령 공약으로, 이 대통령은 지난해 5월 대선 후보 시절 당시 이르면 올해 6·3 지방선거, 2028년 총선에 개헌이 가능할 것으로 전망하기도 했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
