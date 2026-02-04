광주 찾은 우원식 국회의장 “5·18 정신 헌법 전문에 담겠다”

전남대서 시민단체와 간담회

“지방선거서 국민투표” 제안

4일 오후 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 우원식 국회의장이 참배하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거에서 국민투표를 치르는 것이 바람직하다고 생각한다”며 “이를 위해서는 국민투표법, 공직선거법을 개정하는 절차가 필요하다”고 설명했다.