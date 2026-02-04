에어부산 노사, 통합 LCC 앞두고 임금 협상 ‘진통’

임금 체계 개편 해석 놓고 이견

노조 집회·사측 반발로 갈등 표면화

노동위 조정 속 협상 장기화 조짐도

에어부산 캐빈(객실)승무원·조종사 노동조합 관계자 5명이 3일 부산 강서구 에어부산 본사 앞에서 임금 협상 촉구 집회를 벌이고 있다. /에어부산 객실승무원·조종사 노동조합 제공

통합 저비용항공사(LCC) 출범을 앞두고 에어부산 노사가 임금 협상을 두고 진통을 겪고 있다. 임금 인상 폭과 임금체계 개편을 둘러싼 이견이 이어지는 가운데 협상 과정이 외부로 알려지며 갈등이 공개적으로 표출되고 있다.



4일 에어부산 노동조합에 따르면 객실승무원과 조종사 양대 노조는 지난 3일 부산 강서구 에어부산 본사 앞에서 집회를 열고 사측에 성실한 임금 협상을 촉구했다.



노조는 통합 LCC 출범을 앞둔 상황에서 에어부산이 2025년 임금 협상을 아직 마무리하지 못하고 있다며 사측의 교섭 태도 변화를 요구했다. 특히 사측이 과거 임금체계 개편 당시 설명했던 방향과 다른 협상안을 제시하고 있다고 주장했다.



노조 측에 따르면 사측은 지난해 임금체계를 진에어 방식으로 개편하면서 “기본급 구조 개편 이후 단계적인 임금 인상과 처우 개선이 가능하다” “2025~2026년 임금 협상을 통해 진에어와의 임금 격차를 줄여 나가자”고 설명한 바 있다. 그러나 최근 제시된 사측 안은 이러한 설명에 미치지 못한다는 것이 노조의 주장이다.



노조는 이번 갈등을 단순한 임금 인상률 문제가 아니라 노사 간 신뢰의 문제로 규정하고 있다. 임금체계 개편 당시 설명에 대한 회사의 공식 입장 표명과 실질적인 임금 인상안 재제시, 통합 과정에서의 임금 차별 방지 대책 마련을 요구하고 있다. 다만 구체적인 임금 인상률이나 금액은 공개하지 않았다.



에어부산 노사 임금 협상은 현재 노동위원회에서 조정 절차가 진행 중이며, 오는 10일 2차 조정이 예정돼 있다. 노조는 사측이 성실한 교섭에 나서지 않을 경우 추가 집회 등 대응에 나설 수 있다는 입장이다.



이 과정에서 노조가 임금 협상 상황과 사측 입장을 언론에 공개하며 갈등이 외부로 확산하자, 사측은 노조의 보도자료 배포와 관련해 허위사실 유포와 명예훼손 가능성을 언급하며 유감을 표한 것으로 알려졌다. 이에 대해 노조 측은 “임금 협상 과정에서의 문제 제기와 보도자료 배포는 정당한 노동조합 활동”이라며 “이를 문제 삼는 사측의 태도는 부당노동행위에 해당한다”고 반발했다. 노조는 추후 노동위원회에 진정을 제기할 방침이라고 덧붙였다.



사측은 이에 대해 경영난에 따른 피인수기업의 상황에도 불구하고, 인수기업인 진에어보다 높은 수준의 임금 인상을 시행해 왔다는 입장이다. 회사 측은 “2024년에는 진에어의 임금 인상률(3%)의 두 배에 해당하는 6%를 인상했고, 2025년에도 항공업계 불황에 따른 영업 적자 상황에서도 진에어(3%)보다 높은 4% 인상안을 제시했다”고 밝혔다.



또 “2027년 3월 합병 이후에는 인수기업 수준의 처우 개선이 예정돼 있음에도, 노조가 합병까지 2년 3개월이 남은 시점에서 인수기업 인상률의 3.5배에 달하는 13% 수준의 임금 인상을 요구하고 있다”며 “이는 합병 이전에 통합 이후의 혜택을 선지급하라는 요구와 다르지 않다”고 주장했다.



이어 사측은 노조와의 교섭과 지방노동위원회 조정 절차에 성실히 임하겠다는 입장을 재확인했다. 사측은 “회사가 진에어 임금의 95% 수준으로 인상을 약속했다는 등의 허위 사실이 유포돼 내외부 혼란과 회사 명예 훼손이 발생하는 부분에 대해서는 강경하게 대응할 것”이라고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 879 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 통합 저비용항공사(LCC) 출범을 앞두고 에어부산 노사가 임금 협상을 두고 진통을 겪고 있다. 임금 인상 폭과 임금체계 개편을 둘러싼 이견이 이어지는 가운데 협상 과정이 외부로 알려지며 갈등이 공개적으로 표출되고 있다.4일 에어부산 노동조합에 따르면 객실승무원과 조종사 양대 노조는 지난 3일 부산 강서구 에어부산 본사 앞에서 집회를 열고 사측에 성실한 임금 협상을 촉구했다.노조는 통합 LCC 출범을 앞둔 상황에서 에어부산이 2025년 임금 협상을 아직 마무리하지 못하고 있다며 사측의 교섭 태도 변화를 요구했다. 특히 사측이 과거 임금체계 개편 당시 설명했던 방향과 다른 협상안을 제시하고 있다고 주장했다.노조 측에 따르면 사측은 지난해 임금체계를 진에어 방식으로 개편하면서 “기본급 구조 개편 이후 단계적인 임금 인상과 처우 개선이 가능하다” “2025~2026년 임금 협상을 통해 진에어와의 임금 격차를 줄여 나가자”고 설명한 바 있다. 그러나 최근 제시된 사측 안은 이러한 설명에 미치지 못한다는 것이 노조의 주장이다.노조는 이번 갈등을 단순한 임금 인상률 문제가 아니라 노사 간 신뢰의 문제로 규정하고 있다. 임금체계 개편 당시 설명에 대한 회사의 공식 입장 표명과 실질적인 임금 인상안 재제시, 통합 과정에서의 임금 차별 방지 대책 마련을 요구하고 있다. 다만 구체적인 임금 인상률이나 금액은 공개하지 않았다.에어부산 노사 임금 협상은 현재 노동위원회에서 조정 절차가 진행 중이며, 오는 10일 2차 조정이 예정돼 있다. 노조는 사측이 성실한 교섭에 나서지 않을 경우 추가 집회 등 대응에 나설 수 있다는 입장이다.이 과정에서 노조가 임금 협상 상황과 사측 입장을 언론에 공개하며 갈등이 외부로 확산하자, 사측은 노조의 보도자료 배포와 관련해 허위사실 유포와 명예훼손 가능성을 언급하며 유감을 표한 것으로 알려졌다. 이에 대해 노조 측은 “임금 협상 과정에서의 문제 제기와 보도자료 배포는 정당한 노동조합 활동”이라며 “이를 문제 삼는 사측의 태도는 부당노동행위에 해당한다”고 반발했다. 노조는 추후 노동위원회에 진정을 제기할 방침이라고 덧붙였다.사측은 이에 대해 경영난에 따른 피인수기업의 상황에도 불구하고, 인수기업인 진에어보다 높은 수준의 임금 인상을 시행해 왔다는 입장이다. 회사 측은 “2024년에는 진에어의 임금 인상률(3%)의 두 배에 해당하는 6%를 인상했고, 2025년에도 항공업계 불황에 따른 영업 적자 상황에서도 진에어(3%)보다 높은 4% 인상안을 제시했다”고 밝혔다.또 “2027년 3월 합병 이후에는 인수기업 수준의 처우 개선이 예정돼 있음에도, 노조가 합병까지 2년 3개월이 남은 시점에서 인수기업 인상률의 3.5배에 달하는 13% 수준의 임금 인상을 요구하고 있다”며 “이는 합병 이전에 통합 이후의 혜택을 선지급하라는 요구와 다르지 않다”고 주장했다.이어 사측은 노조와의 교섭과 지방노동위원회 조정 절차에 성실히 임하겠다는 입장을 재확인했다. 사측은 “회사가 진에어 임금의 95% 수준으로 인상을 약속했다는 등의 허위 사실이 유포돼 내외부 혼란과 회사 명예 훼손이 발생하는 부분에 대해서는 강경하게 대응할 것”이라고 밝혔다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지