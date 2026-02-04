LIV골프에도 세계랭킹 포인트 부여…‘톱10’ 입상자에 국한
올 시즌부터 LIV 골프에도 남자 골프 세계 랭킹 포인트가 부여된다.
세계 골프 랭킹(OWGR) 위원회는 4일(이하 한국시간) “이번 시즌부터 LIV 골프 대회에 출전하는 선수들에게도 세계 랭킹 포인트를 부여하기로 했다”고 발표했다.
다만 조건이 있다. 랭킹 포인트를 받을 수 있는 선수는 LIV 골프 대회에서 개인전 ‘톱10’ 입상자로 국한된다. 컷을 통과한 선수 전원에게 포인트를 주는 미국프로골프(PGA)투어 등 다른 투어와 차별을 두기 위해서다.
랭킹 포인트는 대회에 출전하는 선수들의 세계 랭킹 등을 고려해 책정된다. 미국 골프 전문 매체 골프채널은 “LIV 골프 대회의 경우 우승자에게는 23점을 줄 것”으로 내다봤다.
이는 지난주 PGA 투어 파머스 인슈어런스오픈(총상금 960만달러)에서 우승한 저스틴 로즈(영국)가 받은 56점의 절반도 안 되는 수준이다.
지난주 DP 월드투어 바레인 챔피언십에서 우승한 프레디 쇼트(독일)가 받은 20점 보다는 약간 높다.
LIV 골프 대회는 총상금 규모 3000만달러로 진행되기 때문에 상금 액수에 비하면 랭킹 포인트가 적게 배정된 셈이다.
LIV 골프는 5일 부터 나흘간 사우디아라비아에서 열리는 LIV골프 리야드를 시작으로 2026시즌 대장정에 돌입한다.
올해 LIV 골프에는 안병훈, 송영한, 김민규, 대니 리(뉴질랜드)로 구성된 코리안 골프클럽이 출전한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
