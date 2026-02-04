나토 “평화협정 시 우크라에 유럽군 주둔”…러, 협상 앞두고 우크라에 대규모 공습
우크라이나 전쟁 발발 4주년을 앞둔 3일(현지시간) 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 우크라이나 수도 키이우를 방문하고 종전 후 안전보장을 위해 우크라이나에 병력을 배치하겠다고 밝혔다. 러시아는 종전 협상을 하루 앞두고 미국이 중재한 ‘일시 휴전’이 끝나기가 무섭게 우크라이나 에너지 시설을 겨냥한 대규모 공습을 재개했다.
로이터통신 등에 따르면 뤼터 사무총장은 이날 우크라이나 의회 연설에서 “평화협정이 체결되는 즉시 군사 파견에 동의한 나토 국가들의 군대가 우크라이나에 전개될 것”이라고 말했다. 이어 “평화 합의에 이르려면 어려운 선택들이 필요할 것”이라고 말하며 양측이 종전을 위해 현명한 판단을 해야 한다는 점을 강조했다.
다만 러시아는 우크라이나 내 서방군 배치는 절대 용납할 수 없다는 입장을 고수하고 있어 향후 종전 협상에서 이를 꾸준히 문제 삼으며 거부 의사를 밝힐 가능성이 크다는 전망도 나온다.
로이터통신은 안드리 시비하 우크라이나 외무장관을 인용해 전날 밤 러시아가 밤새 드론 450대, 미사일 60발 이상을 동원해 우크라이나를 공격했다고 밝혔다. 러시아의 공격으로 키이우와 제2도시 하르키우, 남부 물류거점 오데사 등 전역이 타격을 받았으며 주로 화력 발전소 등 전력 생산·배전 시설이 다시 타깃이 된 것으로 나타났다.
우크라이나 에너지 기업 DTEK은 “이번 에너지 시설 공격은 올해 초 이후 가장 강했다”고 밝혔다. 가장 피해가 컸던 하르키우에서는 에너지 인프라가 3시간 넘게 공격받으면서 난방·전력 공급이 끊어진 가구가 속출했다. 이날 하르키우의 기온은 영하 26도까지 떨어졌다.
시비하 장관은 “러시아가 기온이 떨어지는 것을 기다린 뒤 우크라이나 에너지 시스템을 공격했다”면서 “러시아는 혹독한 겨울을 견디는 시민을 위협하고 있다. 3자회담의 외교적 노력도, 미국과 에너지 시설 공격 중단 약속도 이런 러시아를 막지 못했다”고 말했다.
젤렌스키 대통령도 이날 뤼터 사무총장과의 공동 기자회견을 열고 러시아의 에너지 시설 대규모 공격을 강하게 비판했다. 젤렌스키 대통령은 “러시아가 지난밤 에너지 시설을 공격해 미국의 (중재) 노력을 무시했다”며 “대응 조치 논의를 위해 미국과 접촉할 것”이라고 말했다. 뤼터 사무총장은 러시아가 “평화에 대한 진지함을 보이지 않는다”고 비판했다.
앞서 러시아는 미국의 중재로 갖게 된 혹한기 에너지 시설 공습 중단 기간에도 민간버스, 산부인과 등 우크라 민간 시설에 대한 공격을 멈추지 않았다. 이날 뤼터 사무총장이 방문 일정을 소화하는 중에도 키이우 시내에 공습경보가 울린 것으로 나타났다.
미국과 러시아, 우크라이나는 지난달 23∼24일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 종전안을 논의하는 3자회담을 가졌고, 오는 4∼5일 후속 회담을 연다. 3자 회의체 가동으로 종전 기대감이 높아지고 있으나 영토 문제와 우크라이나 안전보장을 둘러싼 입장차가 여전히 커 협상 진전이 제한적일 수 있다는 전망도 나온다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
