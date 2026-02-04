의정부시, 경전철 미래 20년 운영전략 수립 착수
운영 현실 반영한 중장기 로드맵 마련
경기 의정부시가 경전철의 지속 가능성과 재정 건전성을 확보하기 위해 향후 20년을 내다본 중장기 운영전략 수립에 나섰다.
의정부시는 지난 3일 의정부경전철 차량기지에서 ‘의정부경전철 중장기 운영전략 수립 용역 착수보고회’를 열고, 경전철 운영 전반에 대한 종합 진단과 중장기 운영 방향 마련에 착수했다. 이날 보고회에는 김동근 시장을 비롯해 시 관계자, 경전철 사업시행자와 운영사, 철도정책 자문위원, 용역 수행기관인 한국철도기술연구원 관계자 등 30여명이 참석했다.
이번 용역은 개통 이후 장기간 무인운전 시스템으로 운영 중인 의정부경전철의 시설 노후화와 운영 안정성, 재정 부담을 종합적으로 점검하고, 교통환경 변화에 대응할 수 있는 현실적인 중장기 로드맵을 마련하기 위해 추진됐다. 시는 경전철이 시민 일상에 정착한 핵심 교통수단인 만큼 안전성과 지속 가능성을 동시에 고려한 운영 전략 수립에 초점을 맞추고 있다.
착수보고회에 앞서 시는 차량기지 내 주요 시설을 점검하며 차량 정비와 운영 관리 현황을 직접 살폈다. 현장에서는 단종된 시스템으로 인한 부품 수급 어려움과 유지관리 비용 증가 등 구조적인 운영 한계가 공유됐으며, 시는 정비 관계자들의 의견을 토대로 운영 현실을 면밀히 반영하겠다는 입장을 밝혔다.
한국철도기술연구원은 이번 연구를 통해 자동무인운전 시스템 전반에 대한 진단과 개선 방안 마련을 비롯해 노후화에 따른 기술적·재정적 위험요인 분석, 장기적으로 안정적인 운영이 가능한 철도 시스템 전환 가능성, 가이드웨이 버스 등 대체 교통수단 도입 여부를 단계적으로 검토할 계획이다. 연구원은 현 시스템 유지, 부분 개선, 대체 수단 도입 등 다양한 시나리오를 비교 분석해 단기와 중장기로 구분된 운영 전략을 제시할 방침이다.
보고회에서는 경전철 차량 단종에 따른 유지관리 부담, 경로무임승차 비율 증가로 인한 수익 구조 변화, 버스 노선과의 경쟁 등 현재 운영 환경의 한계도 논의됐다. 참석자들은 현 상태를 유지할 경우 재정 부담이 지속적으로 증가할 수 있다는 데 공감하며, 교통 수요 변화와 고령화, 도시 개발에 따른 인구 구조 변화까지 종합적으로 고려한 대응이 필요하다는 데 의견을 모았다.
시 관계자는 “의정부경전철은 시민의 일상에 깊이 자리 잡은 교통수단인 만큼 이제는 단기적 운영을 넘어 장기적 관점에서의 방향 설정이 필요하다”며 “이번 용역은 특정 결론을 전제로 하지 않고 다양한 가능성을 열어두고 검토해 시민에게 가장 합리적인 선택지를 제시하는 과정이 될 것”이라고 말했다.
의정부시는 향후 중간보고와 수시 협의를 통해 용역 진행 상황을 점검하고, 결과를 바탕으로 경전철 안전성 강화와 운영 효율성 제고, 재정 부담 완화 방안을 단계적으로 추진해 중장기 교통정책과 예산 편성에 적극 반영할 계획이다.
