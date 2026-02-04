하남시, SH 전액 부담으로 장지천 발원지 경관 대개선
위례 숙원 해결…‘도심 디자인 명소’로 탈바꿈
경기 하남시가 서울주택도시개발공사(SH)와 협력해 위례신도시 장지천 발원지 일대를 상징적인 도시 경관 공간으로 조성한다.
하남시는 지난 3일 시청에서 SH와 ‘장지천 발원지 디자인특화사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결하고, 장지천 방류구와 주변 공간을 디자인 특화 공간으로 정비하기로 했다. 이번 사업은 위례신도시 개발 이후 지속적으로 제기돼 온 장지천 발원지 일대 경관 개선 요구에 대응해 마련됐다.
장지천 방류구는 위례지구에 공급되는 하천 유지용수가 처음 유입되는 상징적 장소로, 그동안 기능적 역할은 수행해왔으나 구조물의 단조로운 형태와 인공적인 경관에 대한 주민 불만이 이어져 왔다. 하남시는 해당 공간을 위례신도시를 대표하는 도심 속 경관 포인트로 조성할 계획이다.
협약에 따라 SH는 총사업비 17억원을 전액 부담하며, 하남시는 사업 시행 주체로서 실시설계, 관계기관 인·허가, 공사 추진, 준공 이후 시설물 관리까지 전 과정을 책임진다. 사업 대상지는 위례도서관 인근 학암동 일원의 장지천 방류구다.
시는 협약 체결 직후 설계에 착수해 2026년 준공을 목표로 사업을 속도감 있게 추진할 예정이다. 주요 사업 내용은 장지천 발원지와 유지용수 방류구의 구조, 입면, 색채, 재질 등을 주변 환경과 조화를 이루도록 재구성하는 것이다.
하남시는 수공간과 주변 구조물을 하나의 디자인 콘셉트로 통합해 장지천 발원지를 위례지구의 이미지를 상징하는 공간이자 시민들이 일상 속에서 변화된 도시 경관을 체감할 수 있는 장소로 조성한다는 방침이다.
이현재 하남시장은 “SH가 사업비를 전액 부담해 시 재정 부담 없이 경관을 개선하는 모범적인 협력 사례가 될 것”이라며 “장지천 발원지가 위례지구와 하남시의 가치를 함께 높이는 매력적인 공간이 되도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
