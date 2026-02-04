박정현 “행정통합 특별법, 대전·충남 안이 기준 될 것”
박정현 더불어민주당 대전시당위원장이 “대전·충남 행정통합 특별법과 광주·전남 특별법의 조문이 달라 지역 소외론 얘기가 나온다. 분명히 말하지만 대전·충남 법안이 기본이 될 것”이라고 밝혔다.
민주당 대전시당은 4일 대전 KW컨벤션에서 ‘대전·충남 통합 특별법안 및 통합비전 설명회’를 개최했다.
대전시민 등 250여명이 참석한 이날 행사는 대전·충남 행정통합 특별법에 대한 행정안전부·민주당의 설명 및 시민들과의 질의 응답이 이어졌다.
김민재 행안부 차관은 수도권 일극체제 심화에 따른 문제점과 대전·충남 행정통합 추진 경과에 대해 설명했다. 그는 양 지자체가 통합되면 재정지원 및 통합특별시로서의 위상 강화, 공공기관 우선 이전, 산업활성화 등의 기대효과가 발생할 것이라 강조했다.
김 차관은 “지방정부의 행정통합은 수도권 중심의 단일 성장 모델을 넘어 지역 스스로 성장동력이 되는 대한민국의 새 성장지도 만들려는 것”이라며 “대전과 충남이 통합을 통해 수도권 못지 않은 광역 성장의 모델이 되길 바란다”고 말했다.
박 위원장은 민주당이 당론으로 발의한 대전·충남 통합법안이 행정통합 특별법의 기준이 될 것이라 역설했다. 지역에서 자체적으로 특별법을 만든 광주·전남, 대구·경북과 달리 대전·충남은 정부와 지속적으로 협의하며 특별법을 만들었다는 이유에서다.
그는 “타 지역의 특별법은 자체적으로 만든 만큼 특례조항이 많이 담겼다. 만약 타 지자체의 특별법에 100개의 특례가 있는데 대전·충남만 50개라면 시민 여러분들께서 받아들이시겠느냐”라고 반문하며 “일례로 광주·전남 특별법 내 특례를 보면 최근 추진 중인 재생에너지와 관련된 내용, 섬이 많은 지역인 만큼 이에 대한 특례가 다수 포함됐다. 특례 개수는 80~90%가 비슷하고 10%는 지역별 산업·환경에 따라 다를 것으로 보이는 만큼 개수에 연연할 필요는 없다”고 했다.
그러면서 “대전·충남 통합특별시를 만드는 것은 단순히 수도권 일극체제 극복을 넘어서기 위함은 아니다. 글로벌 경쟁력을 갖춘 세계적인 혁신도시, 아시아를 대표하는 과학도시로 만드는 것이 우리의 비전”이라며 “이 비전은 통합시장 출마자들이 공약으로 충분히 만들어 제시할 것”이라고 덧붙였다.
