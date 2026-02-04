박정현 “행정통합 특별법, 대전·충남 안이 기준 될 것”

더불어민주당 대전시당은 4일 대전 KW컨벤션센터에서 대전·충남 통합특별법 시민설명회를 개최했다. 연합뉴스

재정지원 및 통합특별시로서의 위상 강화, 공공기관 우선 이전, 산업활성화 등의 기대효과가 발생할 것이라 강조했다.

자체적으로 만든 만큼 특례조항이 많이 담겼다. 만약 타 지자체의 특별법에 100개의 특례가 있는데 대전·충남만 50개라면 시민 여러분들께서 받아들이시겠느냐”라고 반문하며 “일례로 광주·전남 특별법 내 특례를 보면 최근 추진 중인 재생에너지와 관련된 내용, 섬이 많은 지역인 만큼 이에 대한 특례가 다수 포함됐다. 특례 개수는 80~90%가 비슷하고 10%는 지역별 산업·환경에 따라 다를 것으로 보이는 만큼 개수에 연연할 필요는 없다”고 했다.