시사 전체기사

[속보] 검찰, ‘대장동 일당’ 유죄 부분 재산 압류 착수

입력:2026-02-04 17:22
수정:2026-02-04 17:24
공유하기
글자 크기 조정
유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 화천대유 대주주 김만배씨. 연합뉴스

[속보] 검찰, ‘대장동 일당’ 1심 유죄 선고 부분 재산 압류 착수

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
김선호 측 “1인 법인 운영 무지…개인소득세 추가 납부”
삼성전자, 시가총액 1000조 돌파…국내기업 최초
대구에서 “빵 사줄게” 유인 미수 60대 남성 체포
李 대통령 “대비 안 한 다주택자 책임…집값 고통 국민 배려해야”
“이준석 답변해봐!” 전한길에 이준석 “쇼하지 말고” 답변
대표 매장 잠실점까지 문 닫는다… 홈플러스 “대안없다” 호소
호가 31억 아파트 29억에 내놨다… 한강벨트서 급매물
[단독]‘윤석열 개XX’ ‘이재명 OUT’ AI 선거 개입 가시화…정부, 대응책 마련 나섰다
국민일보 신문구독