경희대, 6개 의학 계열 참여 융합 심포지엄 첫 개최

융합과 혁신으로 인류의 건강한 미래 모색

경희대학교가 2월 6일(금) JW 메리어트 호텔 서울에서 제1회 ‘매그놀리아 헬스 넥서스(Magnolia Health Nexus)’를 개최한다.

경희대학교(총장 김진상)는 의학·치의학·한의학·약학·간호학·동서의학 등 6개 단과대학(원)과 경희대학교 의료원이 모두 참여하는 융합 심포지엄 ‘매그놀리아 헬스 넥서스(Magnolia Health Nexus)’를 2월 6일(금) JW 메리어트 호텔 서울에서 개최한다.

이번 심포지엄은 경희대 의학 계열을 통합해 처음 열리는 행사로, ‘융합과 혁신으로 여는 인류의 건강한 미래’를 주제로 진행된다. 김진상 총장, 우정택 의무부총장, 오주형 경희대학교의료원장을 비롯해 교수·임상교원·학생 등 350여 명이 참석할 예정이다.

행사는 개회식과 초청 강연, 융합연구 정책 및 지원, 우수 연구 성과 공유, R&D 사업화 및 국제교류 전략 등 5개 세션으로 구성된다. 경희대는 이번 심포지엄을 통해 의학 계열 간 핵심 가치를 강화하고 학문 간 장벽을 허물어 융합연구와 연구 성과의 산업화, 국제협력을 확대할 계획이다.

우정택 의무부총장은 “의학 계열 구성원이 한자리에 모여 공동 가치를 확산하는 출발점”이라며 “지속 가능한 융합 연구 네트워크를 구축해 인류 건강에 기여하겠다”고 밝혔다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경희대학교(총장 김진상)는 의학·치의학·한의학·약학·간호학·동서의학 등 6개 단과대학(원)과 경희대학교 의료원이 모두 참여하는 융합 심포지엄 ‘매그놀리아 헬스 넥서스(Magnolia Health Nexus)’를 2월 6일(금) JW 메리어트 호텔 서울에서 개최한다.이번 심포지엄은 경희대 의학 계열을 통합해 처음 열리는 행사로, ‘융합과 혁신으로 여는 인류의 건강한 미래’를 주제로 진행된다. 김진상 총장, 우정택 의무부총장, 오주형 경희대학교의료원장을 비롯해 교수·임상교원·학생 등 350여 명이 참석할 예정이다.행사는 개회식과 초청 강연, 융합연구 정책 및 지원, 우수 연구 성과 공유, R&D 사업화 및 국제교류 전략 등 5개 세션으로 구성된다. 경희대는 이번 심포지엄을 통해 의학 계열 간 핵심 가치를 강화하고 학문 간 장벽을 허물어 융합연구와 연구 성과의 산업화, 국제협력을 확대할 계획이다.우정택 의무부총장은 “의학 계열 구성원이 한자리에 모여 공동 가치를 확산하는 출발점”이라며 “지속 가능한 융합 연구 네트워크를 구축해 인류 건강에 기여하겠다”고 밝혔다.이동희 기획위원 leedh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지