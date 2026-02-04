김선호 측 “1인 법인 운영 무지…개인소득세 추가 납부”
배우 김선호가 세금 회피를 목적으로 1인 가족 법인을 운영했다는 의혹에 대해 해당 법인으로 정산금을 받은 사실을 인정하고 후속 조치를 취했다고 밝혔다.
소속사 판타지오는 4일 “김선호는 2024년 1월 법인을 설립한 이후 지난해 2월 판타지오와 새로운 계약이 시작되기 전까지 (이전 소속사로부터) 해당 법인으로 정산금을 지급받았다”고 말했다.
소속사는 김선호가 법인 운영에 대한 이해가 부족했음을 시인하며, 이를 바로잡기 위해 선제적인 조치를 취했다고 전했다.
판타지오는 “김선호는 당시 무지했던 법인 운영을 바로잡기 위한 선제적 조치로 과거 법인 카드 사용 내역 및 가족 급여, 법인 차량을 모두 반납했다”며 “해당 법인을 통해 (이전 소속사로부터) 과거에 정산받은 금액에 대해서는 기존 납부한 법인세에 더해 개인소득세를 추가 납부 완료했고, 법인 폐업 절차를 진행 중”이라고 밝혔다.
당초 김선호 측은 자택을 주소지로 한 가족 법인이 연극 활동을 위해 설립된 것이라고 해명했으나, 이전 소속사 시절의 정산 창구로 활용됐다는 지적이 이어지자 추가 입장을 내놓은 것이다.
소속사는 김선호가 법인 운영이 오해를 불러일으킬 수 있음을 인지한 후 운영을 중단했으며, 최근 1년 이상 실질적인 법인 활동은 없었다고 설명했다. 이어 김선호가 법인 설립 및 유지 과정에서 미숙했던 점에 대해 깊이 반성하고 있다며 사과했다.
판타지오는 자사와 김선호의 계약 관계는 해당 법인과 무관함을 강조했다. 지난해 2월 전속 계약 체결 이후부터는 모든 정산금을 김선호 개인 명의로 직접 지급하고 있다며 선을 그었다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
