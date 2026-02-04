“3인 1팀, 5파전의 묘미” 크래프톤 신작 ‘프로젝트 제타’, 오늘 첫 커뮤니티 테스트 돌입
크래프톤이 서비스하고 너바나나 스튜디오가 개발하는 기대작 ‘프로젝트 제타’가 본격적인 주 단위 커뮤니티 테스트에 돌입한다. 올해 1분기를 기점으로 시작되는 테스트는 개발 과정을 투명하게 공개하고 유저 피드백을 실시간으로 반영하는 ‘오픈 디밸롭먼트’를 가동한다. 라인전과 파밍 중심의 기존 MOBA 공식을 깨고 게이머들의 피드백을 반영한 새로운 전장 질서를 재편할 수 있을지 이목을 끈다.
프로젝트 제타는 총 15명의 플레이어가 3인 1팀으로 나뉘어 5개 팀이 하나의 전장에서 경쟁하는 액션 MOBA 장르의 게임이다. 기존의 탑뷰 방식이 아닌 3인칭 백뷰 시점을 채택하면서도 스킬 인디케이터 시스템을 도입해 MOBA 특유의 정교한 스킬 파이트를 구현한 것이 특징이다.
특히 단순한 적 처치보다는 ‘프리즘’이라는 핵심 오브젝트를 확보해 득점 지점까지 도달하는 전략적인 레이스에 승부수를 띄웠다. 먼저 4점을 선취하는 팀이 승리하는 식이다. 한 경기당 소요 시간은 약 20분 내외로 설계되어 플레이 피로도를 낮췄다.
설계 단계부터 게임 패드 조작을 표준으로 개발한 점도 눈에 띈다. 이를 통해 콘솔과 PC 유저가 동일한 수준의 정밀한 컨트롤로 대결할 수 있는 크로스 플레이 환경을 구축했다.
현재 13명의 히어로가 구현돼있다. 올해 하반기 얼리 액세스 시점에는 16명까지 확대할 예정이다. 이번 테스트는 한국과 중국, 북미 및 유럽 등에서 단계적으로 진행한다. 테스트에 꾸준히 참여한 유저에게는 특별한 인게임 보상 등 특전이 제공된다.
기본적으로 부분 유료화(F2P) 모델을 채택한 프로젝트 제타는 밸런스에 영향을 주지 않는 시즌 패스와 스킨 위주의 수익 구조를 지향한다. 너바나나 스튜디오는 이날 시작하는 주 단위 테스트를 통해 초기 코어 팬덤을 확보하고 장기적인 라이브 서비스의 안정성을 도모할 계획이다.
4일부터 사흘간 진행되는 커뮤니티 테스트는 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam)을 통해 참여할 수 있다. 매일 오후 8시에서 11시까지 서버가 열린다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
