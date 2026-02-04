인천대·인천의료원, 공공의대 설립·공공의료 체계 구축 맞손

업무협약식. 인천대 제공

협약에 따라 양 기관은 ▲공공의대 학생 대상 의학교육 및 임상실습 협력 ▲교육·연구 인프라 공동 활용 ▲수련의 및 전공의 임상수련 연계 ▲공공의료 인력 양성과 지역 의료체계 개선 ▲공공의대 설립 관련 정책 정보 공유 및 실무 협력 ▲지역 공공의료 및 보건사업 관련 조사·연구 등 분야에서 협력을 추진하기로 했다.

다만 의학교육·임상실습·임상수련과 직접 연계된 협력 사항은 ▲정부의 국립인천대학교 공공의대 신설 공식 승인 ▲공공의대 설치 관련 법령 또는 특별법 제정 ▲인천대 공공의대 정원 배정 등 세 가지 요건이 모두 충족될 경우에 이행된다.

인천대 공공의대 설립이 확정될 경우 양 기관은 이번 협약을 바탕으로 실무회의를 거쳐 구체적인 실행협약을 별도로 체결하고 협력 범위와 운영 방안을 세부적으로 마련할 예정이다.

이인재 인천대 총장은 “이번 협약을 통해 지역 필수의료와 공공보건의료 역량을 강화하고 공공의대 설립과 연계된 교육·연구·정책 협력의 토대를 마련함으로써 인천시민의 건강권 보장과 지역 보건의료 체계 발전에 기여하겠다”고 말했다.