‘관세 충격’ 지난해 전기차 대미 수출, 87% 급감…11월엔 13대뿐
지난해 우리나라의 대미 전기차 수출이 미국 관세 영향에 전년보다 87% 급감했다. 현대차·기아가 올해 1월 미국에서 판매한 전기차도 1년 전보다 34% 가까이 줄었다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 부과와 전기차 보조금 폐지 정책이 영향을 미친 것으로 분석된다. 올해 25% 관세 재인상이 현실화되면 대미 수출은 더 큰 타격을 받을 전망이다.
4일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 지난해 미국에 수출된 전기차 신차는 1만2166대였다. 전년도 9만2049대보다 86.8% 하락했다. 전기차 수출이 본격화된 2022년 이래 가장 적은 수치다. 2022년 대미 전기차 수출량은 6만8923대, 2023년 12만1876대였다. 특히 지난해 11월 미국에 수출된 전기차는 단 13대로 월 기준 역대 최소를 기록했다. 해외에 수출하는 전체 전기차 가운데 미국으로 향하는 물량이 차지하는 비중도 4.6%로 축소됐다. 35.0%였던 전년도와 비교해 대미 수출 비중이 8분 1토막 난 셈이다.
이는 전기차 수출의 대부분을 차지하는 현대차·기아가 관세 부과에 대응해 현지 생산 규모를 확대한 영향이 컸다. 현대차는 지난해 4월 25%의 한국산 자동차 관세가 부과되자 미국 조지아 현대차메타플랜트(HMGMA) 공장 등 현지에서 생산된 전기차 공급량을 늘렸다. 현재 40% 안팎인 미국 내 생산 비중을 2030년까지 80%까지 확대한다는 게 현대차그룹의 계획이다.
미국 내 전기차 구매 보조금이 사라지며 현지 전기차 판매량 자체가 감소한 것도 원인으로 지목된다. 앞서 트럼프 행정부는 지난해 9월 30일부터 7500달러 상당의 전기차 세액공제 혜택을 없앴다.
대미 수출 급감은 국내 전기차 생산능력에도 영향을 미칠 수 있다. 현대차는 울산에 전기차 전용 공장을 신축해 올해 완공된다. 2조원이 투입된 이 공장에선 연간 20만대 규모의 전기차가 만들어질 예정이다. 기아도 경기도 광명에 연간 15만대 생산능력을 갖춘 전기차 전용 공장인 ‘광명 이보 플랜트’를 구축한 상태다.
문제는 올해도 관세 불확실성이 이어진다는 점이다. 현대차·기아가 지난달 미국 시장에서 판매한 전기차는 4471대로 지난해 같은 달 대비 33.7% 감소했다. 하이브리드차 판매량이 65.7% 급증하는 등 1월 기준 역대 최고 실적을 올린 가운데 나온 결과였다. 트럼프 대통령이 지난달 26일 자동차 등 한국산 제품 상호관세를 기존 15%에서 25%로 다시 인상한다고 밝힌 점도 우려를 키운다. 김필수 대림대 미래자동차학부 교수는 “미국 내 생산 물량을 늘리면서, 다른 국가로의 수출 다변화 전략이 필요하다”고 말했다.
