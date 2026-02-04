안동시노조 “공직자를 정치인의 도구로 전락시키지 말라!”
국민의힘 경북도당 앞에서 ‘공무원 동원 당원 모집’ 의혹 관련, 수사 및 재발 방지 요구
경북 안동시공무원노동조합(이하 노조)이 최근 제기된 ‘공무원 동원 당원모집’ 의혹에 대해 성역 없는 수사 및 재발 방지를 요구하고 나섰다.
노조는 4일 ‘공무원 동원 당원모집’ 의혹과 관련해 국민의힘 경상북도당 앞에서 공직의 정치적 중립성과 행정에 대한 시민 신뢰를 지키기 위한 입장문을 발표하고 관계기관의 책임 있는 대응을 촉구했다.
노조는 입장문에서 “사건의 핵심은 단순한 개인 일탈 여부를 넘어 지시·요청·압박 및 인사와 연계된 구조적 동원이 있었는지 여부”라며 “이 부분은 추측으로 덮을 일이 아니라 수사로 확인돼야 할 핵심 쟁점”이라고 강조했다.
또 “공무원은 시민 전체에 봉사하는 사람이며 누구의 선거도, 누구의 경선도, 누구의 당원 모집도 위해 존재하지 않는다”고 말했다.
이어 “사실관계가 수사 중이라면 수사 협조 원칙과 재발방지 방침부터 명확히 밝혀야 시민의 의문과 공직사회의 불안을 해소할 수 있다”며 안동시장에게 이번 사안에 대한 공식 입장을 내놓을 것도 요구했다.
이들은 국민의힘 경상북도당에 대해선 당원 모집 과정에서의 공직자 관여 차단 원칙, 관련 사실 확인 및 내부 점검, 재발 방지 대책 제시 등을 촉구했다.
노조원들은 “이번 사안은 특정 개인을 겨냥한 것이 아니라 공직이 다시는 정치에 동원되지 않도록 시민 앞에서 최소한의 신뢰를 지키기 위한 요구”라며 “향후 수사 진행 및 관계기관의 대응을 면밀히 지켜보면서 공직자 보호와 공직윤리 회복을 위해 필요한 조치를 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
