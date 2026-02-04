인천폴리텍대, 전문기술·기능인 615명 배출

2025학년도 전기 제57회 학위수여식. 인천폴리텍대 제공

이날 학위수여식에는 전문기술인으로서 새로운 출발선 앞에 선 졸업생들을 축하하기 위해 학부모를 비롯한 교직원과 동문 등 200여명이 참석했다. 또 김영훈 고용노동부 장관, 이철수 학교법인 한국폴리텍 이사장, 이승윤 개그맨이 축하 영상 메시지를 통해 새출발을 응원했다.

학위수여식에서는 공학사 47명, 산업학사(2년제학위과정·고숙련 일학습병행 P-TECH과정) 510명, 기능장 58명 등 총 615명에게 학위증서 및 졸업장이 수여됐다.

최민환 학장직무대리는 “배움에는 끝이 없다”며 “평생교육을 통해 현재의 기술 성취를 넘어 취·창업과 재도약의 주인공이 되길 바란다”고 말했다.

한국폴리텍Ⅱ대학 인천캠퍼스는 앞으로도 지역 산업수요에 기반한 현장실무 중심 교육과 유연한 학사 운영을 통해 청년 미취업자부터 중장년 재취업에 이르기까지 국민의 평생 일자리 대학 역할을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

한편, 인천캠퍼스는 현재 중장년층을 대상으로 전기기능사 취득 과정, 침투비파괴검사 기능사 실기 대비 과정, 산업안전산업기사 취득 과정, 유튜브 영상 제작 기초 과정 등 다양한 직업훈련 과정의 교육생을 모집하고 있다. 자세한 사항은 대학 홈페이지에서 확인할 수 있다.