“살려주세요!” 제주 갯바위서 낚시하다 고립된 2명 구조
제주 해안가 갯바위 위에서 낚시를 즐기던 남성들이 밀물에 고립됐다가 해경과 소방당국에 의해 무사히 구조됐다.
4일 제주해양경찰서와 제주도소방안전본부는 이날 오전 11시15분쯤 제주시 한경면 고산리 수월봉 인근 해상 갯바위에서 낚시객 2명이 고립됐다는 신고를 접수하고 긴급 출동했다.
현장에 도착한 구조대는 갯바위에 갇혀 있던 40대와 60대 남성을 신속하게 구조했다. 구조 직후 한 명이 한기를 호소했으나, 두 사람 모두 생명에는 지장이 없는 등 건강 상태는 양호한 것으로 전해졌다.
이들은 낚시 도중 차오르는 바닷물을 미처 피하지 못해 고립된 것으로 파악됐다.
제주해경 관계자는 “갯바위 낚시는 물때와 지형에 따라 순식간에 고립될 위험이 있다”며 “낚시하기 전 반드시 물때뿐만 아니라 주변 지형과 바로 대피할 수 있는 철수로를 충분히 확인하고, 기상 악화나 해수면 상승 시에는 즉시 안전한 곳으로 이동해 달라”고 당부했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
