‘음주 뺑소니’ 김호중, 안티팬 상대 7억 손해배상 패소
음주운전 뺑소니 사고를 내 실형을 선고 받고 복역 중인 가수 김호중(34)씨가 ‘안티 팬’ 180명을 상대로 제기한 7억원대 손해배상 소송에서 패소했다.
4일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사45부(재판장 김경수)는 김씨가 강모씨 등 180명을 상대로 낸 손해배상 청구 소송 선고기일을 열고 “원고의 청구를 기각한다”며 원고 패소 판결했다.
앞서 김씨 측은 지난 2021년 6월 인터넷에 자신과 관련해 부정적인 글을 올린 강씨 등 180여명을 상대로 7억 6400만원 상당의 손해배상 소송을 제기했다.
김씨 측은 악성 게시글과 댓글로 심각한 피해를 입혔다고 주장하며 배상을 요구했다.
강씨 등은 언론 보도를 통해 접한 김씨의 병역 문제 등에 대해 의문을 제기하는 글을 남긴 것으로 전해졌다.
한편 김씨는 2024년 5월 저녁 서울 강남구 압구정로에서 술을 마시고 차를 몰다 중앙선을 침범해 반대편 도로 택시와 충돌한 뒤 달아난 혐의로 구속 기소돼 징역 2년 6개월을 선고 받고 복역 중이다.
김씨는 그의 매니저 장모씨에게 대신 자수시킨 혐의도 받는다.
