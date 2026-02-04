김영록 “행정통합 전남, 대도시 광주로 빨려들 일 없어”
22개 시·군 순회 공청회 소회 밝혀
전남 22개 시·군 순회 행정통합 도민공청회를 마친 김영록 전남도지사는 “도민의 뜻을 담아 전남광주 행정통합을 완성하겠다”고 강조했다.
김 지사는 지난 3일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “지난 1월9일 영암을 시작으로 오늘 강진까지 광주전남 행정통합 22개 시군 순회 도민공청회 대장정을 마쳤다”며 “행정통합 관련 절차를 하나도 빠뜨리지 않고 도민들의 의견을 충분히 듣겠다는 각오로 도지사인 제가 직접 22개 시군을 전부 돌았다”고 말했다.
이어 “행정통합에 대해 찬성하시는 분이 대부분이었지만 일부 반대하시는 분도 계셨고, 찬성은 하지만 걱정을 하시고 건설적인 대안을 주신 분도 계셨다”면서 “어떤 날은 3개 지역을 도는 강행군이었지만, 전남광주 대통합과 대부흥에 대한 도민들의 기대와 열망을 확인할 수 있었기에 가슴이 뛰었다”고 밝혔다.
그는 또 “‘통합이 되면 내 삶이 뭐가 달라집니까?’ ‘농어촌 지역이 대도시인 광주로 빨려들지 않을까?’하는 물음과 걱정도 기억한다”며 “그런일 없다고 확실히 말씀드린다”고 강조했다.
김 지사는 “7월 출범한 전남광주특별시는 더 큰 자치권과 재정권을 바탕으로 도민 한분 한분의 삶을 개선시켜 나갈 것”이라며 “전남과 광주의 좋은 복지혜택을 모두 누릴 수 있고, 농지 산지 전용 등 인허가도 훨씬 간편해질 수 있다”고 설명했다.
끝으로 김 지사는 “22개 시군 어느 지역도 소외되거나 손해 보는 일도 없을 것이다. ‘균형발전기금’ 등을 설치해서 낙후지역에 집중 지원이 되도록 제도화해 나갈 것”이라며 “공청회에서 주신 도민 여러분의 목소리를 입법 과정에서 최대한 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
