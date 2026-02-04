명재성 경기도의원, 고양지역건축사회와 정책 소통 간담회
명재성 경기도의원이 고양지역 건축 현장의 목소리를 직접 듣고 제도 개선 방안을 모색하기 위한 정책 간담회를 열었다.
경기도의회 도시환경위원회 소속 명재성 의원(더불어민주당, 고양5)은 지난 3일 고양지역건축사회 사무실에서 김상기 회장을 비롯한 임직원들과 정책간담회를 갖고, 건축 인허가와 제도 운영 과정에서 겪는 현장의 애로사항을 청취했다. 이번 간담회는 명 의원이 추진 중인 ‘찾아가는 현장 민원실’의 일환으로 마련됐다.
이날 고양지역건축사회 관계자들은 현업에 종사하며 겪은 각종 제도적 불편 사항을 중심으로 의견을 제시했다. 주요 건의 내용으로는 성장관리지역 개정 문제, 경관심의 시 보도폭 설치 기준, 경기도에서 모집·공고 중인 감리자 및 현장 조사자 관리 지정 위임 문제, 업무 대행 수수료 현실화, 건축 인허가 업무 지연 등이 제기됐다.
명재성 의원은 제기된 사안들에 대해 개선 방향과 제도 보완 가능성을 함께 논의하며, 현장의 목소리를 도 정책에 반영할 수 있는 방안을 검토하겠다고 밝혔다. 특히 건축 인허가 절차의 합리화와 행정 효율성 제고 필요성에 공감하며 지속적인 소통을 약속했다.
명 의원은 “찾아가는 현장 민원실을 통해 직접 소통할 수 있는 자리가 마련돼 뜻깊다”며 “도시환경위원회에서 건축 관련 업무를 담당하는 만큼, 반복적인 간담회를 통해 현안 해결과 함께 고양시 건축 발전을 위한 제도 개선이 이뤄질 수 있도록 경기도 차원에서 최선을 다하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
