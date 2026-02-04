경기도, 컬처패스로 도서·공연 지원 확대
경기도는 1만원 도서 구매 쿠폰과 함께 뮤지컬 ‘메리골드’ 공연 2만5000원권 할인쿠폰을 지급하는 특별 관람 프로모션이 시작됐다고 4일 밝혔다.
경기 컬처패스는 경기도가 도민의 일상 속 문화 접근성을 높이기 위해 추진하는 문화소비쿠폰 지원사업이다. 올해부터 1인당 연간 지원 한도가 기존 2만5000원에서 6만원까지로 상향됐으며, 지원 분야에 도서가 새롭게 추가됐다.
경기도민이라면 누구나 경기 컬처패스 앱에서 1만원 도서 구매 쿠폰을 내려받을 수 있다.
다음 달까지 교보문고와 알라인 온라인 제휴처에서 사용할 수 있다.
경기아트센터 소극장에서 공연하는 뮤지컬 메리골드 공연은 오는 28일 토요일 오후 2시와 6시 총 2회 진행되며, 좌석 등급은 R석(3만원), S석(2만원), 만원의 행복석(1만원)으로 구성된다.
할인 행사는 R석을 대상으로 진행돼 관람료 3만원 중 2만5000원을 경기도가 지원해, 관객은 5000원으로 가장 좋은 좌석에서 뮤지컬을 관람할 수 있다.
공연당 99매씩, 총 198매에 대한 할인권이 4일 오전 10시부터 선착순 지급된다. 내려받은 ‘메리골드 특별 프로모션 쿠폰’은 티켓링크에서 공연 예매 시 사용할 수 있으며, 프로모션 쿠폰은 전 회차에서 1인당 1매만 신청 가능하다. 발급된 쿠폰은 13일 오후 11시 59분까지 유효하며, 이후 미결제 시 자동 소멸된다.
박래혁 경기도 문화체육관광국장은 “경기 컬처패스가 공연과 독서를 아우르는 생활밀착형 문화정책이 되도록 계속해서 지원을 확대할 계획”이라며 “컬처패스를 통해 일상에서 문화의 가치를 더욱 폭넓게 체감하길 기대한다”고 말했다.
