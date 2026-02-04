“AI 시대, 정규직 확대보다 불안정성 완화 현실적 목표 필요”
인공지능(AI) 기술이 일상에 폭넓게 접목되는 시대에 일하는 사람들의 삶은 어떻게 달라질까.
제주지역 노동 유관 기관이 모두 참여한 ‘2026 제1회 제주노동포럼’에서 전문가들은 “AI 시대 제주의 노동정책은 지역 산업 현장에 맞춘 제주형 직무 전환 모델로 전환해야 하며, 플랫폼·비정형 노동자에 대해서는 정규직 확대보다 불안전성 완화라는 현실적인 목표를 설정해야 한다”고 제언했다.
이번 포럼은 시대 변화에 맞춰 노동자들에게 필요한 정책을 모색하기 위해 마련된 자리로, 4일 처음 열렸다. 제주도 노동일자리과·제주지방노동위원회·광주지방고용노동청 제주노동기준조사센터가 주최하고, 제주노사민정협의회·제주노동권익센터·제주경영자총협회·제주상공회의소·한국노총·민주노총·노사발전재단 호남지사·제주연구원·제주대 법과정책연구원·인력공단·복지공단이 참여했다.
고호성 제주대 법학전문대학원 명예교수는는 ‘AI 시대, 일하는 사람들의 삶과 제주 지역공동체의 과제’라는 주제 발표에서 “산업구조 변화와 정보통신 기술혁신으로 노동·사회 환경이 급변하는 가운데, 중앙정부의 표준 교육 모델만으로는 제주에 필요한 대비가 어렵다”며 ‘제주형 직무 전환 모델’의 필요성을 강조했다.
이어 “제주 노동정책의 목표는 정규직 확대 같은 일반적 방향보다 표준계약, 최소 보수 기준 설정 등 불안정성 완화에 초점을 맞춰야 한다”고 주장했다.
고 교수는 AI 도입으로 단순 사무직, 회계·경리 기초 업무, 초급 번역 등 반복적·규칙적·문서 기반 업무는 크게 줄고, 마케터·개발자·디자이너 등은 단순 시안 제작 업무보다 전략·기획 중심으로 변화할 것이라고 전망했다.
반면 AI 툴을 활용하는 전문가, AI 결과를 검수·감독하는 직종, 데이터·프롬프트 설계, 도메인 전문가 등은 더 많은 일거리를 얻게 될 것으로 내다봤다.
또한 강사·의사·세무사 등 전문성 이미지가 강한 1인 사업자와 오프라인 관계가 중요한 업종은 AI 시대에도 유리할 것으로 분석했다.
반대로 소규모 디자인·영상·번역·글쓰기 외주 업체나 정보 비대칭에 의존해 온 중개형 사업은 큰 타격을 받을 것으로 예상했다.
제주처럼 관광·농업 비중이 높은 지역에서는 정밀 농업과 자동화 도입을 통해 고령화로 인한 노동력 부족 문제를 개선할 수 있어, 일자리 감소가 아닌 변화와 확대의 기회가 될 수도 있다고도 설명했다.
자영업자의 입장에서는 AI를 활용하면 홍보·예약·콘텐츠 제작·고객 응대 비용을 줄일 수 있지만, 숙박·식당·체험업 등 경쟁이 치열한 업종에서는 가격 경쟁 압력이 커질 수 있다고 덧붙였다.
고 교수는 “제주는 소규모 자영업 비중이 높고, 관광 성수기·비수기에 따른 고용 변동성이 크기 때문에 AI 확산에 대비할 여력이 제한적”이라며 “관광·농업 등 주요 산업 현장에 맞춘 제주형 직무 전환 모델을 마련하고, 플랫폼 노동자에게는 표준계약·최소 보수 기준·성수기·비수기 소득 안정 장치 등 불안정성 완화 대책을 추진해야 한다”고 강조했다.
그는 또 “돌봄·환경 관리·문화·관광 자산 보존 등 AI 대체가 어려운 영역을 공공·사회적 일자리로 흡수해 복지와 고용 정책을 결합하고, 누구나 활용 가능한 지역형 공공 AI 도구를 구축해야 한다”고 제안했다.
고 교수는 “AI를 단순 기술 문제가 아니라 노동·복지·공정경제 질서 재편 문제로 인식해야 한다”며 “노동정책·사회보장·공정거래 정책이 결합되지 않으면 AI는 제주에서 지역 공동체를 약화시킬 수 있다”고 경고했다.
한편 제주노동포럼은 앞으로 매월 첫째 수요일에 개최된다. 다음 달에는 ‘2025년도 노동판례 동향 및 개정 노동법 주요 내용’을 주제로 진행될 예정이다.
