유은혜 “경기교육, 다시 기본으로”…교육감 출마 선언
유은혜 전 교육부 장관이 4일 경기도교육감 선거 출마를 공식 선언하며 ‘숨 쉬는 학교’와 ‘기본교육’ 회복을 핵심 비전으로 제시했다.
유 전 장관은 이날 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “윤석열 정권과 임태희 교육감 체제 4년 동안 경기교육은 길을 잃고 무너졌다”며 “실적과 관리 중심 행정 속에서 학교가 숨 쉴 공간을 잃었다”고 현 교육 행정을 강하게 비판했다. 이어 “숨 쉬지 못하는 학교에서는 교육이 작동할 수 없다”며 경기교육을 다시 배움과 성장의 공간으로 되돌리겠다고 밝혔다.
그는 경기교육의 새로운 방향으로 ‘숨 쉬는 학교’와 ‘기본교육’ 체계 회복을 제시하며, 교육의 공공성과 민주주의를 다시 세우겠다는 구상을 내놓았다.
이를 위해 ▲불평등이 재생산되지 않는 ‘같이 배울 권리’ ▲교사의 ‘가르칠 권리’ ▲학생과 교사 모두의 ‘시민 될 권리’ ▲교육 주체가 함께 참여하는 ‘결정할 권리’ ▲좋은 삶을 꿈꾸는 ‘꿈꿀 권리’를 핵심 과제로 제시했다.
유 전 장관은 부모의 사회·경제적 배경이 아이의 출발선을 결정하지 않도록 ‘같이 배울 권리’를 보장하겠다고 밝혔다.
연간 수조원 규모의 수익자 부담 교육비 구조를 전면 점검해 실질적인 무상교육을 추진하고, 365일 안심 돌봄 체계를 구축해 돌봄 공백이 교육 격차로 이어지지 않도록 하겠다는 계획이다.
아울러 공공 AI 기반 학습·진로·행정 통합 시스템을 도입해 학생 개개인의 조건과 속도에 맞는 성장을 지원하겠다고 강조했다. 교사의 ‘가르칠 권리’ 회복도 주요 공약으로 내세웠다.
유 전 장관은 “교사가 힘든 이유는 가르치는 일이 아니라 가르치지 못하게 만드는 구조 때문”이라며 AI와 디지털을 행정 개편 도구로 활용해 교사를 행정 업무에서 해방시키겠다고 밝혔다.
민원과 분쟁을 교사 개인이 감당하지 않도록 교육청 책임의 교권 보호 체계를 구축하겠다는 방침도 분명히 했다. 또 학생과 교사가 민주사회의 주체로 성장할 수 있도록 ‘시민 될 권리’와 ‘함께 결정할 권리’를 보장하겠다고 말했다.
유 전 장관은 “AI 시대일수록 민주시민교육은 선택이 아니라 기본”이라며 “교실을 민주주의의 연습장이자 정원으로 복원하겠다”고 밝혔다. 이를 위해 교사·학부모·지역사회가 정책 결정 과정에 실질적으로 참여하는 민주적 협의 구조를 제도화하겠다고 덧붙였다.
이와 함께 기후 위기에 대응하는 지속가능발전교육과 생태전환교육 강화, 특수학교·특성화고·느린 학습자 지원 체계 확충, 지역사회와 대학이 연계된 ‘경기형 협약학교’ 모델 도입을 통해 경기도 전역을 아이들의 배움터로 확장하겠다는 비전도 제시했다.
유 전 장관은 “1316일 동안 대한민국 교육 수장으로서 위기를 관리하고 성과를 낸 경험과 전문성을 경기교육의 성공을 위해 쓰겠다”며 “경기도에서 ‘기본교육’의 표준을 만들어 대한민국이 흔들림 없는 ‘기본사회’로 나아가는 견인차 역할을 하겠다”고 밝혔다.
