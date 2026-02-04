광주·전남 시·도의회, 행정통합 ‘의결’…1호 통합 속도

주민투표 없이 절차적 정당성 확보

일방적 추진 논란에도 압도적 가결

대전·충남은 삐걱…“핫바지로 알아”

4일 오전 ‘행정통합에 대한 의견 제시(동의)의 건’을 심의중인 전남도의회 본회의 모습. 전남도 제공

김태흠 충남지사가 4일 충남 천안시 단국대 천안캠퍼스에서 열린 타운홀미팅 '대전·충남 행정통합 도민의 고견을 청하다'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김 지사는 통합 지역 약칭을 ‘대전특별시’로 정한 민주당 안에 대해서도 “충남이 인구가 많고, 대전이 충남의 한 도시였던 정체성 면에서 받아들일 수 없다”며 반대 의사를 분명히 했다.