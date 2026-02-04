광주·전남 시·도의회, 행정통합 ‘의결’…1호 통합 속도
광주시의회와 전남도의회가 4일 광주·전남 행정통합 의회 동의 안건을 동시 의결하면서, 국내 1호 광역지자체 행정통합에 탄력이 붙을 전망이다.
광주시의회와 전남도의회는 이날 오전 본회의를 열고 ‘행정통합에 대한 의견 제시(동의)의 건’을 각각 의결했다. 광주시의회는 재적의원 23명 중 국민의힘 소속 의원 1명을 제외한 22명의 민주당 의원들이 출석한 가운데 만장일치로 동의안을 가결했다. 전남도의회는 재적의원 60명 중 53명이 출석해 찬성 52명·기권 1명으로 행정통합을 찬성 의결했다.
시·도의회 의결을 통해 광주·전남 행정통합의 절차적 정당성이 확보되면서, 국회에 발의된 ‘전남광주특별시 설치에 관한 특별법안’ 심의도 본격화될 예정이다.
지방자치법상 지방자치단체를 합치거나 폐지할 때는 지방의회의 의견을 들어야 하는데, 광주시와 전남도는 신속한 특별법 통과를 위해 주민투표 대신 의회 동의 절차를 택했다.
앞서 더불어민주당은 당론으로 채택한 특별법 신속 심의를 위해 민주당 광주시당과 전남도당에 시·도의회 의결을 주문했고, 민주당이 압도적 다수당인 광주·전남 지방의회 정치 구도 속에 큰 이견 없이 행정통합 동의안 의결로 이어졌다.
시·도의원들은 이날 행정통합이 정치권 중심으로 빠르게 추진되고 있는 현재 상황에 대해 여러 우려를 전하면서도, 통합이 지역발전을 획기적으로 이룰 수 있는 절호의 기회라는 데 공감대를 형성했다. 다만, 국민의힘 소속인 김용임 광주시의원은 “시민투표 없는 광주·전남 행정통합은 광주의 정체성과 시민 주권을 훼손하는 일방적 결정”이라며, 반대 의사를 표명한 뒤 표결에 불참했다.
신수정 광주시의회 의장은 “20만 시도민의 삶을 근본적으로 바꿀 수 있는 역사적 과업을 불과 한 달여 만에 결정하는 것이 과연 옳은지 시의회 내부에서도 깊은 고민과 갈등이 있었다”며 “시민의 뜻을 충분히 담아내지 못한 데 따른 불안과 불만을 의회도 무겁게 받아들인다”고 말했다.
김태균 전남도의회 의장은 “의회의 의견은 선택 사항이 아니라 특별법안에 반드시 반영돼야 할 최소한의 방어선”이라며 “국회와 정부의 특별법 심사 과정에서 존중받을 수 있도록 행정통합 대응 TF를 중심으로 전방위적 후속 대응에 나서겠다”고 강조했다.
이달 중 통과가 목표인 행정통합 특별법이 국회 문턱을 넘으면 3월부터 전남광주특별시 출범을 위한 준비 작업이 본격화될 전망이다. 이후 6·3 지방선거에서 초대 통합 특별시장을 선출한 뒤 오는 7월 1일 40년 만에 광주시와 전남도를 합친 전남광주특별시가 출범할 예정이다.
반면, 민주당 당론으로 함께 발의된 대전·충남 통합 특별법은 반발이 거세지고 있다.
김태흠 충남지사는 같은날 단국대 천안캠퍼스에서 열린 대전·충남 행정통합 관련 도민들과의 대화자리에서 “충청도를 핫바지로 아는 민주당 법안을 얼마나 조율할 수 있을지 의문”이라며 강하게 비판했다.
김 지사는 통합 지역 약칭을 ‘대전특별시’로 정한 민주당 안에 대해서도 “충남이 인구가 많고, 대전이 충남의 한 도시였던 정체성 면에서 받아들일 수 없다”며 반대 의사를 분명히 했다.
