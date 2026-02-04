시사 전체기사

가스 배관 타고 전여친 집 침입하려 한 40대…추락해 중상

입력:2026-02-04 15:19
청주흥덕경찰서 제공

가스 배관을 타고 전 여자친구 집에 몰래 들어가려던 40대 남성이 추락해 중상을 입었다.

청주흥덕경찰서는 전 여자친구 집에 침입하려 한 혐의(주거침입 미수·재물손괴)로 40대 남성 A씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 4일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 11시50분쯤 충북 청주시 흥덕구 한 빌라의 외벽 가스 배관을 타고 창문을 통해 전 여자친구 주거지에 침입하려 한 혐의를 받는다.

그는 가스 배관을 타고 2층 높이까지 오른 뒤 에어컨 실외기에 몸을 지탱했다, 그 무게를 못 견딘 실외기가 떨어지는 바람에 함께 추락하면서 범행에 실패했다.

이 모습을 수상쩍게 본 행인이 그를 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

이 일로 중상을 입은 A씨는 출동한 경찰에 붙잡혀 병원으로 옮겨졌다.

당시 술에 취한 상태였던 A씨는 전 여자친구가 연락을 받지 않는다는 이유로 범행했고, 과거 스토킹 신고 이력은 없었던 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

