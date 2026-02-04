박광운 민주당 부대변인, 영종구청장 출마 선언…“실용주의 실현”

박광운 더불어민주당 부대변인이 4일 인천시청 기자실에서 기자간담회를 진행하고 있다. 박 부대변인 제공

이재명 정부의 실용주의 국민주권주의를 영종에 실현시키기 위해 ▲청라하늘대교 통행료 전국민 무료화, 영종·인천대교 무료화 확대 추진 ▲보건의료원 설치로 24시간 공공 응급의료 체계 구축 ▲인천공항공사, 인천경제자유구역청, 한국토지주택공사(LH) 등과의 상설협의체 구축 등을 핵심 과제로 꼽았다.