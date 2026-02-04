박광운 민주당 부대변인, 영종구청장 출마 선언…“실용주의 실현”
오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 인천 영종구청장 후보로 출마 예정인 박광운 더불어민주당 부대변인의 출마선언식이 4일 진행됐다.
독립운동단체 ‘혈성단’의 얼이 살아있는 ‘용유3·1독립만세기념비’ 앞 헌화 및 묵념을 시작으로 영종하늘도시 임시청사 앞 출마선언 등을 거친 이번 출마선언식은 독립행정구역으로 새롭게 출범하는 영종구의 위상에 걸맞은 구성으로 이뤄졌다.
박 부대변인은 출마선언에서 ‘이해찬에게 배운대로, 이재명의 실용주의를 영종에서 실현하겠습니다’는 슬로건 아래 ▲내란 종식과 이재명 정부의 탄생 ▲영종의 현실 ▲준비된 일꾼 박광운 ▲영종 5대 비전과 10대 공약 등 영종의 과거, 오늘, 미래에 대한 생각을 풀어냈다.
이어 인천시청에서 진행된 기자간담회에선 이재명 정부의 실용주의 국민주권주의를 영종에 실현시키기 위해 ▲청라하늘대교 통행료 전국민 무료화, 영종·인천대교 무료화 확대 추진 ▲보건의료원 설치로 24시간 공공 응급의료 체계 구축 ▲인천공항공사, 인천경제자유구역청, 한국토지주택공사(LH) 등과의 상설협의체 구축 등을 핵심 과제로 꼽았다.
박 부대변인은 “오늘 출마선언으로 영종의 미래를 개척하기 위한 담대한 도전을 시작한다”며 “얼마 전 타계한 고 이해찬 전 총리님이 강조한 ‘진실’ ‘성실’ ‘절실’의 정신을 계승하는 유일한 후보로서 이해찬에게 배운대로, 이재명의 실용주의를 영종에서 반드시 실현하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사