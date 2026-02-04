국힘 의원 발의 TK행정통합 특별법 노동계 반발
최근 국민의힘 의원들이 발의한 ‘대구경북특별시 설치 및 한반도 신경제 중심축 조성을 위한 특별법안’을 놓고 노동계 반발이 거세지고 있다.
민주노총 대구본부는 4일 성명서를 통해 이 특별법이 노동자를 장시간 노동, 저임금으로 내모는 법안이라고 비판했다.
이들은 “대구·경북 행정통합 특별법에 온갖 특례를 정해 최저임금법, 근로기준법 일부를 적용하지 않겠다고 주장하도 있다”며 “글로벌미래특구에 최저임금법 제6조를 적용하지 아니한다고 돼 있고 1주 또는 1일의 근로 시간을 대통령령으로 정하는 범위에서 달리 적용할 수 있다고도 돼 있다”고 지적했다.
조국혁신당 등 일부 정당들도 같은 부분을 지적하는 논평 등을 발표하며 법안 폐기와 철회를 촉구했다.
국힘 의원들이 발의한 법안은 더불어민주당 임미애 의원(비례·경북도당위원장)이 대표 발의한 ‘대구·경북 행정통합 특별법안’과 함께 국회 상임위원회 심사와 법제사법위원회 의결 과정에서 수정·보완된 뒤 본회의에 상정될 예정이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
