인제군 역세권 중심 ‘머무는 도시’ 만든다
강원도 인제군이 춘천~속초 동서고속화철도 개통을 앞두고 대규모 역세권 개발에 나선다. 관광과 주거, 생활 인프라를 동시에 확충해 ‘머무는 도시’를 만드는 것이 핵심 전략이다.
동서고속화철도는 서울에서 춘천~화천~양구~인제를 거쳐 속초까지 시속 250㎞까지 달릴 수 있는 철도를 건설하는 사업이다. 용산에서 속초까지 1시간39분만에 연결된다. 2028년 개통이 목표다.
인제에는 원통역과 백담역이 생긴다. 군은 2030년까지 8376억 원을 투입해 두 곳의 역세권을 중심으로 직접사업 23개, 연계사업 15개 등 38개 사업을 추진한다.
원통역 일원에는 ‘체류형 관광플랫폼’이 들어선다. 역 앞 관광정보센터와 만남의 광장을 중심으로 트레일 관광과 지역 명소, 숙박시설을 하나로 연계해 관광객이 하루 이상 머무는 체류 거점으로 만들 계획이다. 설악산, 자작나무숲 등 산림자원을 활용한 트레킹, 숙박 연계 프로그램도 함께 운영한다.
생활 기반도 함께 갖춘다. 역 주변 군계획도로 개설과 지역활력타운 조성, 월학지구 청년·은퇴자 마을 조성 사업 등을 통해 정주 여건을 대폭 개선한다. 관광객 증가에 대비하는 동시에 실제 거주 인구를 늘려 지역에 활력을 불어넣겠다는 전략이다.
백담역이 위치한 용대리 일원에도 큰 변화가 생긴다. 설악 커뮤니티 타운을 조성해 명상·전통문화 체험과 힐링 관광을 결합한 복합 관광거점으로 육성한다. 백담사, 지방정원, 스마트 관광 인프라, 주차장 확충 등을 연계해 설악권 관광벨트를 완성할 계획이다.
군은 이 사업을 통해 철도 개통 이후 관광 수요를 늘리고, 살기 좋은 도시로 체질 개선까지 동시에 이루겠다는 목표다.
군 관계자는 4일 “동서고속화철도는 인제 발전의 새로운 전환점”이라며 “역세권을 중심으로 관광과 정주 기반을 체계적으로 확충해 철도 효과가 지역경제 활성화와 인구 유입으로 이어질 수 있도록 준비해 나가겠다”고 말했다.
인제=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
