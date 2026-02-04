당진·금산 스마트팜 단지 ‘스마트농업 육성지구’ 선정
충남도는 정부의 스마트농업 육성지구 지정 공모에서 당진과 금산이 최종 선정됐다고 4일 밝혔다.
농림축산식품부는 청년농의 스마트노업 진입을 돕기 위한 장기 임대팜 조성, 지역 단위 스마트농업 거점 조성을 위해 당진·금산 등 전국 7곳을 스마트농업 육성지구로 뽑았다.
당진 스마트농업 육성지구는 지난해 6월 사업 추진을 공식화 한 석문 스마트팜단지가 대상이다.
대한제강이 2028년까지 5440억원을 투입해 석문간척지에 119㏊ 규모로 석문 스마트팜단지를 조성할 계획이다. 청년 임대 온실, 청년 분양 온실, 일반 분양 온실 등의 시설을 갖추고, 2028년 인근에 들어설 와이케이(YK)스틸 공장 폐열을 공급받아 에너지 비용을 연간 100억원 이상 절감할 수 있을 것으로 전망된다.
스마트농업 육성지구 지정으로 석문 스마트팜단지는 인허가 의제(일괄 처리), 공유재산법 특례 등의 혜택을 받게된다. 건립 절차가 줄고, 행정 지원이 확대돼 스마트팜단지 조성이 빨리지게 될 것으로 예상된다.
금산 스마트농업 육성지구는 금성면 파초리 일원 11.1㏊ 규모 임대 스마트팜이다. 2028년까지 200억원을 투입해 신규 조성할 계획으로, 스마트농업 육성지구 선정에 따라 국비 100억원을 확보하게 됐다.
금성 스마트팜에서는 과채류와 엽채류 등을 생산하고, 경영 실습 제공 등 청년농 육성 등이 이뤄질 예정이다.
도 관계자는 “생산·유통 규모화를 견인하는 동시에, 안정적인 농산물 생산 기반과 청년농 유입 성공 모델을 구축할 것”이라고 말했다.
