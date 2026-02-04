국민 선정 한국 대표 기업은 ‘삼성’…광고 모델은 ‘이 사람’
한국방송광고진흥공사 설문조사
가수 겸 배우 아이유가 국내 소비자가 가장 선호하는 광고모델 1위에 올랐다. 국민이 뽑은 우리나라 대표 기업으로는 삼성이 선정됐다.
4일 한국방송광고진흥공사(코바코)에 따르면 전국 성인 3019명을 대상으로 벌인 ‘대한민국 트렌드 조사’에서 아이유는 선호도 9.1%를 기록해 1위에 올랐다. 2위는 김연아(8.5%), 3위는 유재석(5.5%)으로 집계됐다. 이어 박보검(4.5%), 손흥민(2.7%) 순으로 나타났다.
코바코는 변화하는 광고·마케팅 환경 속에서 소비자가 인식하는 기업 이미지와 선호 광고모델을 파악하고 생활양식과 소비 행태를 분석하기 위해 이번 조사를 했다고 설명했다.
응답자는 광고모델을 평가할 때 모델과 브랜드·제품의 조화를 가장 중요한 요소로 꼽았다(55.0%). 모델의 인지도 자체를 중시한다는 응답은 28.6%에 그쳤다. 브랜드 메시지를 얼마나 적절히 전달하는지가 더 크게 작용한 것이다.
대한민국을 대표한다고 생각하는 기업 1위에는 삼성(74.1%)이 뽑혔다. 이어 LG(31.1%), 현대(24.4%), 삼성전자(19.0%), 현대자동차(11.2%), SK(7.4%), SK하이닉스(5.7%) 순으로 나타났다. 삼성 계열(93.1%)이 압도적 우위를 보였고, 이어 현대 계열(35.5%), LG(31.1%), SK 계열(13.1%) 순이었다.
