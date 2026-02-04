“브레이크인 줄 알고”…차량 건물 돌진해 2명 부상
경기 화성의 한 행정복지센터에서 주차 중이던 SUV 차량이 건물 1층 휴게실로 돌진해 안에 있던 직원들이 다치는 사고가 발생했다.
4일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 9시46분쯤 경기 화성시 정남면 행정복지센터 주차장에서 60대 여성 A씨가 몰던 스포츠유틸리티차량(SUV)이 갑자기 건물 외벽을 뚫고 1층 휴게실 내부로 들이닥쳤다.
이 사고로 당시 휴게실에 머물던 청소 용역업체 소속 60대 여성 직원 2명이 차량으로 인해 부상을 입었다. 이들은 골절과 찰과상 등을 입어 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
조사 결과 운전자 A씨는 주차를 위해 후진하던 중 브레이크 대신 가속 페달을 잘못 밟아 사고를 낸 것으로 파악됐다.
경찰은 운전자 진술과 현장 CCTV 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
